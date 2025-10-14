Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नए कुलसचिव की नियुक्ति, कपिलदेव दीपक ने पदभार ग्रहण किया

रायपुर। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल से सौजन्य मुलाकात की। डॉ चंदेल ने दीपक को उनके सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 14, 2025

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नए कुलसचिव की नियुक्ति, कपिलदेव दीपक ने पदभार ग्रहण किया

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव कपिलदेव दीपक ने आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रभारी कुलसचिव डॉ सी पी खरे से कुलसचिव पद का प्रभार लिया।

पदभार ग्रहण करने के उपरांत दीपक ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल से सौजन्य मुलाकात की। डॉ चंदेल ने दीपक को उनके सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी।

कपिल देव दीपक ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संवाद कर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उप कुलसचिव डॉ यमन देवांगन, डॉ श्रीकांत चितले, डॉ विजय सोनी सहित विश्वविद्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कपिल देव दीपक मूलतः कृषि विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ है।

