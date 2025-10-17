दीपावली पर किसानों को बड़ा तोहफा… अब दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर

Purchase Support Price: किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब खरीफ और रबी दोनों सीजन की दलहन-तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के माध्यम से खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन तथा रबी में चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जाएगी।