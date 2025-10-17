दीपावली पर किसानों को बड़ा तोहफा… अब दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर

Purchase Support Price (Photo source- Patrika)
Purchase Support Price: किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब खरीफ और रबी दोनों सीजन की दलहन-तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के माध्यम से खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन तथा रबी में चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जाएगी।
राज्य शासन ने नाफेड को फसलों की प्रापण संस्था और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। शासन द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम खरीदी सीमा तय की गई है। अरहर, मूंग और उड़द 3 क्विंटल, मूंगफली 7 क्विंटल, सोयाबीन 5 क्विंटल, चना 6 क्विंटल, मसूर 2 क्विंटल और सरसों 5 क्विंटल।
शासन की यह योजना किसानों को रबी फसलों की ओर प्रोत्साहित करेगी, जिससे दलहन-तिलहन उत्पादन में वृद्धि होगी। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और धान की तुलना में कम सिंचाई की आवश्यकता से जल संरक्षण भी संभव होगा।
Purchase Support Price: दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होने से किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। इससे खेती की विविधता बढ़ेगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा: रवि श्रीवास्तव, कृषि उप संचालक, जगदलपुर
