बिलासपुर

दीपावली पर सड़क सुरक्षा के सख्त इंतजाम, एएसपी ने कहा- सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई… दी चेतवानी

Diwali 2025: दीपावली पर्व के दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और एएसपी (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और मार्गों पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- iStock)

सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- iStock)

Diwali 2025: दीपावली पर्व के दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और एएसपी (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और मार्गों पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है।

पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ यातायात नियमों का पालन करें। त्योहार की भीड़ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाहन चालकों को आगाह किया है कि शराब पीकर वाहन चलाना, तेज रफ्तार, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट, ट्रिपल सवारी, रांग साइड या मालवाहक वाहन में सवारी, ये सभी अपराध हैं। पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लगेगा जुर्माना

यातायात पुलिस ने साफ हिदायत दी है कि मुय मार्गों पर पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध रहेगा। नहीं मानने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी तरह नगर निगम द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर ही पटाखा दुकानें लगाई जा सकेंगी, अन्यत्र दुकान लगाने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकान संचालकों को ग्राहकों के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था करने कहा गया है।

दीपावली आनंद का पर्व है, लेकिन अनुशासन और सुरक्षा सर्वोपरि है। यातायात पुलिस शहर के हर प्रमुख पॉइंट पर तैनात है, ताकि हर नागरिक सुरक्षित, सुगम और मुस्कान भरी दीपावली मना सके। लोगों से अपील है कि सभी नियमानुसार यातायात नियमों का पालन करें, जिससे वे स्वयं परेशानी से बच सकें। - आरजी करियारे, एएसपी, यातायात

