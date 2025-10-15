दीपावली पर सड़क सुरक्षा के सख्त इंतजाम, एएसपी ने कहा- सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई… दी चेतवानी

यातायात पुलिस ने साफ हिदायत दी है कि मुय मार्गों पर पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध रहेगा। नहीं मानने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी तरह नगर निगम द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर ही पटाखा दुकानें लगाई जा सकेंगी, अन्यत्र दुकान लगाने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकान संचालकों को ग्राहकों के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था करने कहा गया है।