CG News: आसमान साफ होते ही दीपावली की तैयारी तेज, बाजारों में बढ़ी रौनक और पेंटरों की बढ़ी मांग…

पिछले हतेभर से रुक-रुककर होती रही। बारिश की वजह से लोग अपने घरों की पेंटिंग का मूड बदल रहे थे। इससे सबसे बड़ा नुकसान पेंटरों को होता। हालांकि, बारिश थमने के साथ ही शहर के पेंटरों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है। पेंटरों के पास भी इन दिनों काम की भरमार है। कई पेंटरों ने बताया कि उन्हें एक दिन में कई बुकिंग मिल रही हैं और दीपावली तक का सारा शेड्यूल पहले ही फुल हो चुका है। बढ़ते काम के चलते मजदूरी दरों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।