दीपावली की रौनक: फूल कूटने की परंपरा से शुरू हुआ गौरा-गौरी उत्सव, लक्ष्मी पूजा के बाद परघाते हैं करसा… जानें

दीपावली (Image Source: Chatgpt)
Diwali 2025: दीपावली पर्व पर छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाली भगवान गौरा-गौरी की पूजा विधिवत की जाती है। इस बीच दीपावली के एक सप्ताह पहले ही सोमवार को मटिया स्थित गौरा चौरा में भगवान गौरी-गौरा की स्थापना के लिए फूल कूटने की परंपरा से शुरुआत की गई।
गोड़ जाति की महिलाएं मटिया स्थित गौरा चौरा में सोमवार की रात को एकत्रित होकर गाजे बाजे व गीत के साथ फूल कूटने की परंपरा से शुरुआत की। इस दिन के बाद से दिवाली तक प्रतिदिन शाम को पूजा की जाएगी, जिसमें पूरा मोहल्ले और गांवों का सहयोग रहता हैं। इस अवसर पर अमृत ध्रुव, मिलवंतीन निषाद, क्लीन्द्री साहू, बिमला ध्रुव, मनीता ध्रुव, गनेशिया, राधा ध्रुव, ललिता ध्रुव, लीला सेन, आरती यादव, जंत्री निषाद उपस्थित थे।
अमृत ध्रुव ने बताया कि भगवान गौरी गौरा की स्थापना के लिए एक सप्ताह पहले फूल कूटने की परंपरा से इसकी शुरुआत होती है। इसके लिए भगवान के स्थल से मिट्टी लेने के लिए बाजे गाजे के साथ मंदिर जाते हैं। वहां से मिट्टी और फूल लेकर आते हैं। मिट्टी और फूल को कूटकर भगवान गौरी-गौरा की मूर्ति बनाई जाती है।
गौरा-गौरी समिति के प्रमुख अमृत ध्रुव बताती है कि दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजा के बाद गौरा-गौरी की मूर्ति बनाई जाती है। इसे कुंवारी लड़कियां सिर पर कलश सहित रखकर मोहल्ले-गांव का भ्रमण करती हैं। टोकरीनुमा कलश में दूध में उबाले गए चावल के आटा से बना प्रसाद रखा जाता है। जिसे दूधफरा कहा जाता है।
इसमें घी-तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यही पकवान गौरा-गौरी को भोग लगाया जाता है। जिसे दूसरे दिन सभी लोग ग्रहण करते हैं। सबसे खास बात यह है कि लक्ष्मी पूजा के दिन दोपहर में गांव के तालाब से मिट्टी लाया जाता हैं, उक्त मिट्टी से अलग-अलग स्थानों में गौरा गौरी की मूर्ति बनाई जाती हैं, जिसके बाद विवाह की तैयारी की जाती हैं।
गौरा की ओर से ग्रामीण गौरी के घर बारात लेकर आते हैं, वही गौरी के तरफ से ग्रामीण बारात का स्वागत करते हैं जिसके बाद शादी की पूरी रस्में इसी रात में पूरी की जाती है और गौरा गौरी को गौरा चौरा में रखा जाता हैं। जिसका गोवर्धन पूजा के दिन सुबह विधि विधान के साथ तालाब में विसर्जित किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी जनजातियों गोड़ जाति के लिए सबसे प्रमुख है।
विधिवत गौरी गौरा के चौरा पर लाकर उसकी स्थापना की जाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के साथ रात भर इसकी सेवा की जाती है। सुबह पारंपरिक रूप से इसे गांव में घुमाया जाता है। जहां पर लोग जगह-जगह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा शोटा भी लिया जाता है तत्पश्चात इसे तालाब में ले जाकर विसर्जन किया जाता है।
मटिया (बारगांव) में गौरा-गौरी पूजा मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गांव के भारत साहू व मालिक ध्रुव ने बताया कि गोवर्धन पूजा और गौरा-गौरी पूजा के अवसर पर अपने हाथों पर सोटा खाने की मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि सोंटा से मार खाने के बाद सभी तरह के दुख और परेशानियां दूर हो जाती है।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग