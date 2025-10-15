दीपावली की रौनक: फूल कूटने की परंपरा से शुरू हुआ गौरा-गौरी उत्सव, लक्ष्मी पूजा के बाद परघाते हैं करसा… जानें

गोड़ जाति की महिलाएं मटिया स्थित गौरा चौरा में सोमवार की रात को एकत्रित होकर गाजे बाजे व गीत के साथ फूल कूटने की परंपरा से शुरुआत की। इस दिन के बाद से दिवाली तक प्रतिदिन शाम को पूजा की जाएगी, जिसमें पूरा मोहल्ले और गांवों का सहयोग रहता हैं। इस अवसर पर अमृत ध्रुव, मिलवंतीन निषाद, क्लीन्द्री साहू, बिमला ध्रुव, मनीता ध्रुव, गनेशिया, राधा ध्रुव, ललिता ध्रुव, लीला सेन, आरती यादव, जंत्री निषाद उपस्थित थे।