Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

दीपावली की रौनक: फूल कूटने की परंपरा से शुरू हुआ गौरा-गौरी उत्सव, लक्ष्मी पूजा के बाद परघाते हैं करसा… जानें

Diwali 2025: दीपावली पर्व पर छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाली भगवान गौरा-गौरी की पूजा विधिवत की जाती है। इस बीच दीपावली के एक सप्ताह पहले ही सोमवार को मटिया स्थित गौरा चौरा में भगवान गौरी-गौरा की स्थापना के लिए फूल कूटने की परंपरा से शुरुआत की गई।

2 min read

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

दीपावली (Image Source: Chatgpt)

दीपावली (Image Source: Chatgpt)

Diwali 2025: दीपावली पर्व पर छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाली भगवान गौरा-गौरी की पूजा विधिवत की जाती है। इस बीच दीपावली के एक सप्ताह पहले ही सोमवार को मटिया स्थित गौरा चौरा में भगवान गौरी-गौरा की स्थापना के लिए फूल कूटने की परंपरा से शुरुआत की गई।

गोड़ जाति की महिलाएं मटिया स्थित गौरा चौरा में सोमवार की रात को एकत्रित होकर गाजे बाजे व गीत के साथ फूल कूटने की परंपरा से शुरुआत की। इस दिन के बाद से दिवाली तक प्रतिदिन शाम को पूजा की जाएगी, जिसमें पूरा मोहल्ले और गांवों का सहयोग रहता हैं। इस अवसर पर अमृत ध्रुव, मिलवंतीन निषाद, क्लीन्द्री साहू, बिमला ध्रुव, मनीता ध्रुव, गनेशिया, राधा ध्रुव, ललिता ध्रुव, लीला सेन, आरती यादव, जंत्री निषाद उपस्थित थे।

फूल कूटने की परंपरा से होती है शुरुआत

अमृत ध्रुव ने बताया कि भगवान गौरी गौरा की स्थापना के लिए एक सप्ताह पहले फूल कूटने की परंपरा से इसकी शुरुआत होती है। इसके लिए भगवान के स्थल से मिट्टी लेने के लिए बाजे गाजे के साथ मंदिर जाते हैं। वहां से मिट्टी और फूल लेकर आते हैं। मिट्टी और फूल को कूटकर भगवान गौरी-गौरा की मूर्ति बनाई जाती है।

मां लक्ष्मी की पूजा कर रात में परघाते हैं करसा

गौरा-गौरी समिति के प्रमुख अमृत ध्रुव बताती है कि दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजा के बाद गौरा-गौरी की मूर्ति बनाई जाती है। इसे कुंवारी लड़कियां सिर पर कलश सहित रखकर मोहल्ले-गांव का भ्रमण करती हैं। टोकरीनुमा कलश में दूध में उबाले गए चावल के आटा से बना प्रसाद रखा जाता है। जिसे दूधफरा कहा जाता है।

इसमें घी-तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यही पकवान गौरा-गौरी को भोग लगाया जाता है। जिसे दूसरे दिन सभी लोग ग्रहण करते हैं। सबसे खास बात यह है कि लक्ष्मी पूजा के दिन दोपहर में गांव के तालाब से मिट्टी लाया जाता हैं, उक्त मिट्टी से अलग-अलग स्थानों में गौरा गौरी की मूर्ति बनाई जाती हैं, जिसके बाद विवाह की तैयारी की जाती हैं।

गौरा की ओर से ग्रामीण गौरी के घर बारात लेकर आते हैं, वही गौरी के तरफ से ग्रामीण बारात का स्वागत करते हैं जिसके बाद शादी की पूरी रस्में इसी रात में पूरी की जाती है और गौरा गौरी को गौरा चौरा में रखा जाता हैं। जिसका गोवर्धन पूजा के दिन सुबह विधि विधान के साथ तालाब में विसर्जित किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी जनजातियों गोड़ जाति के लिए सबसे प्रमुख है।

गौरी-गौरा के चौरा पर लाकर स्थापना

विधिवत गौरी गौरा के चौरा पर लाकर उसकी स्थापना की जाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के साथ रात भर इसकी सेवा की जाती है। सुबह पारंपरिक रूप से इसे गांव में घुमाया जाता है। जहां पर लोग जगह-जगह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा शोटा भी लिया जाता है तत्पश्चात इसे तालाब में ले जाकर विसर्जन किया जाता है।

हाथों पर सोंटा खाने की मान्यता

मटिया (बारगांव) में गौरा-गौरी पूजा मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गांव के भारत साहू व मालिक ध्रुव ने बताया कि गोवर्धन पूजा और गौरा-गौरी पूजा के अवसर पर अपने हाथों पर सोटा खाने की मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि सोंटा से मार खाने के बाद सभी तरह के दुख और परेशानियां दूर हो जाती है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव… जहां एक सप्ताह पहले मनाई जाती है दिवाली, जानें सदियों पुरानी परंपरा का राज
Patrika Special News
Dhamtari Diwali Traditions (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 10:42 am

Published on:

15 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / दीपावली की रौनक: फूल कूटने की परंपरा से शुरू हुआ गौरा-गौरी उत्सव, लक्ष्मी पूजा के बाद परघाते हैं करसा… जानें

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस, यातायात पुलिस को मिली POS मशीन

ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की उपचार के दौरान मौत

बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से महिला की मौत (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

Commits Suicide: जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी, मचा हड़कंप…

सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: एम्बुलेंस बनी जन्मस्थली, 108 संजीवनी एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ

CG News: एम्बुलेंस बनी जन्मस्थली, 108 संजीवनी एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ
बेमेतरा

मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस गांव में अब पूरी तरह शराब बंद, नियम तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना

शराब पर पूर्ण प्रतिबंध (Photo source- Patrika)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.