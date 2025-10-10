छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव… जहां एक सप्ताह पहले मनाई जाती है दिवाली, जानें सदियों पुरानी परंपरा का राज

Dhamtari Diwali Traditions: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का सेमरा (भखारा) गांव हर साल देशभर से अलग अंदाज में दिवाली मनाता है। जब बाकी जगह लोग दीपावली की तैयारियों में जुटे होते हैं, तब यहां के आंगन दीयों की रौशनी से पहले ही जगमगाने लगते हैं। वजह है- एक सदियों पुरानी परंपरा, जिसके तहत गांववाले हर त्योहार-दीवाली, होली, हरेली और पोला-एक सप्ताह पहले मनाते हैं। माना जाता है कि यह परंपरा ‘सिरदार देवता’ के आदेश से शुरू हुई थी, जिन्होंने अपने भक्तों को सपने में ऐसा करने का आशीर्वाद दिया था। आज भी सेमरा गांव की यह अनोखी परंपरा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गई है।