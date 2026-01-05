Ashoka से RBI तक ‘UNESCO World Heritage’ करोड़ों भारतीयों की जेब में, 2300 साल की अनकही विरासत

सांची स्तूप मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किमी पूर्वोत्तर में मौजूद है। सांची अपने अंदर बौद्ध धर्म के इतिहास को समेटे हुए हैं। इसका निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। सदियों के अपने सफर में सांची ने कई उतार-चढ़ाव देखे। कभी बनी…कभी इसके टुकड़े हुए तो कभी सिर्फ भारत तक अपना वजूद रखने वाली सांची को पूरी दुनिया ने सराहा। ऐसा तब हुआ जब सन् 1989 में सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इस एक पहल ने दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचा। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर भारतीय की जेब में घूमता है। patrika.com पर जानें 2300 साल की अनकही विरासत का सफर…. सम्राट अशोक से RBI तक करोड़ों भारतीयों की जेब में पहुंचने तक की कहानी।