Dinosaur Fossils: अमेरिका के इन रास्तों पर आज भी हैं असली डायनासोर के निशान, करिए रोमांचक सफ़र

Dinosaur Road Trip: 'डायनासोर'.. यह नाम सुनते ही जेहन में रोंगटे खड़े कर देने वाले एक विशालकाय जीव की तस्वीर उभर आती है। सोचिए, अगर किसी अनजान सड़क पर चलते हुए अचानक आपको इन विशालकाय खूंखार जीवों के असली पैरों के निशान दिख जाएं, तो आपकी धड़कनें कितनी तेज हो जाएंगी? जी हां! अमेरिका के पश्चिमी हिस्से की यह डायनासोर रोड ट्रिप ( Dinosaur Road Trip) आपको एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती है, जहां रेतीली चट्टानों पर करोड़ों साल पुराने डायनासोर के कदमों की आहट आज भी महसूस होती है। दरअसल, यूटा(Utah Fossils ) और कोलोराडो (Colorado) में इन जीवों का इतिहास सिर्फ बोरिंग म्यूजियम की चारदीवारी में कैद नहीं है, बल्कि यह यहां की धड़कती संस्कृति और रोमांचक पर्यटन की जान बन चुका है।