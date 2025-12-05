CG News: 7 दिसंबर से शुरू होगी पं. प्रदीप मिश्रा की कथा, 700 रुपए में पास बेचने की अफवाह, महिलाओं के रुकने की भी होगी व्यवस्था

कार्यक्रम स्थल के ठीक सामने बारसूर सड़क के किनारे एक भवन में महिलाओं के रुकने की व्यवस्था होगी। जगह-जगह चलित शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। सातों दिन भंडारा चलेगा। शिव महापुराण सुनने आने वाले भक्तों के लिए मुफ्त में भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि, शिव महापुराण में सिर्फ दंतेवाड़ा जिले के लोग ही नहीं बल्कि छ्त्तीसगढ़ के अलग-अलग जिले समेत पड़ोसी राज्यों से भी लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए यहां तैयारी की जा रही है। डोम में करीब एक से डेढ़ लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।