CG News: 7 दिसंबर से शुरू होगी पं. प्रदीप मिश्रा की कथा, 700 रुपए में पास बेचने की अफवाह, महिलाओं के रुकने की भी होगी व्यवस्था

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, PC: Pandit pradeep mishra 'X'
CG News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आयोजित होने जा रहे पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण को लेकर तैयारियां तेज हैं। यह कार्यक्रम 7 से 13 दिसंबर तक गीदम के हारमपारा में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 6 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन समिति का अनुमान है कि प्रतिदिन करीब एक से डेढ़ लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिस अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इस बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि आयोजन समिति श्रद्धालुओं को 700 रुपए में पास बेच रही है और बिना पास प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि आयोजकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। समिति के सदस्य अभिलाष तिवारी ने स्पष्ट किया कि शिव महापुराण पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी श्रद्धालु से पास के नाम पर एक रुपये तक नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक आयोजन है और हर भक्त के लिए प्रवेश पूरी तरह फ्री है।
तिवारी ने बताया कि पूरे नगरवासियों के सहयोग से यह विशाल धार्मिक आयोजन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां के लोग सरल और शांत स्वभाव के हैं। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने की बातें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि बारसूर से लेकर संभलूर क्षेत्र तक कई प्राचीन शिव मंदिर हैं और इसी परंपरा से लोगों को जोड़ने के लिए यह शिव महापुराण कराया जा रहा है।
कार्यक्रम की घोषणा के बाद से आसपास के गांवों में भी लोगों में उत्साह बढ़ा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि धार्मिक जागरूकता बढ़े और क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियां रुकें।
कार्यक्रम स्थल के ठीक सामने बारसूर सड़क के किनारे एक भवन में महिलाओं के रुकने की व्यवस्था होगी। जगह-जगह चलित शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। सातों दिन भंडारा चलेगा। शिव महापुराण सुनने आने वाले भक्तों के लिए मुफ्त में भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि, शिव महापुराण में सिर्फ दंतेवाड़ा जिले के लोग ही नहीं बल्कि छ्त्तीसगढ़ के अलग-अलग जिले समेत पड़ोसी राज्यों से भी लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए यहां तैयारी की जा रही है। डोम में करीब एक से डेढ़ लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल की माने तो इस कार्यक्रम में कुल 5 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंच के पास VIP पार्किंग होगी। बीजापुर सड़क किनारे FCI गोदाम के पास, जगदलपुर-दंतेवाड़ा सड़क किनारे, और बारसूर सड़क में सोनारपारा चौक के पास मुख्य सड़क की दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। बारसूर सड़क से आमजनता के लिए प्रवेश द्वार होगा, जबकि बीजापुर सड़क किनारे से VIP प्रवेश द्वार होगा।
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
