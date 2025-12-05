जंगल में नाबालिग से रेप… प्रेग्नेंट होने पर परिजनों के सामने मामले का हुआ खुलासा, गोवा से आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के बाद आरोपी मिलराम तिर्की अपने घर से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन आरोपी लगातार स्थान बदलने के कारण पुलिस को चकमा देता रहा। जशपुर पुलिस लगातार टेक्निकल सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और नेटवर्क डायरी की सहायता से आरोपी की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गोवा में मझगांव बस स्टैंड के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है।