जंगल में नाबालिग से रेप… प्रेग्नेंट होने पर परिजनों के सामने मामले का हुआ खुलासा, गोवा से आरोपी गिरफ्तार

CG Rape News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। यहां 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप हुआ है, जिससे नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई। बता दें कि दुष्कर्म कर महीनों से फरार चल रहा आरोपी मिलराम तिर्की (52 वर्ष) को पुलिस ने गोवा से धरदबोचा। आरोपी फातोड़ा थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में वेटर बनकर छिपा हुआ था। मामला बागबहार थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक, 6 अक्टूबर 2025 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिन पूर्व पीड़िता की चाची ने बताया था कि लडक़ी को मासिक धर्म नहीं आ रहा है। पूछताछ पर नाबालिग ने बताया कि गांव का ही मिलराम तिर्की जंगल में बकरी चराने के दौरान उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता था। लोकलाज के डर से वह किसी को न बता सकी, पर गर्भ ठहरने पर मामला सामने आया।
घटना की गंभीरता देखते हुए आरोपी पर बीएनएस 64(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसे पकडऩे पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। तकनीकी टीम और मुखबिरों की मदद से पता चला कि आरोपी गोवा में छिपकर रह रहा है।
शिकायत के बाद आरोपी मिलराम तिर्की अपने घर से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन आरोपी लगातार स्थान बदलने के कारण पुलिस को चकमा देता रहा। जशपुर पुलिस लगातार टेक्निकल सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और नेटवर्क डायरी की सहायता से आरोपी की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गोवा में मझगांव बस स्टैंड के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है।
सूचना की पुष्टि होने पर SSP शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई और उसे गोवा रवाना किया गया। पुलिस टीम ने गोवा पहुंचकर बताए गए रेस्टोरेंट में दबिश दी और आरोपी मिलराम तिर्की को हिरासत में लिया।
