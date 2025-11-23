Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

CG Tractor Fire: ओवरलोड धान ट्रॉली में लगी भीषण आग, धुआं और लपटें उठते देख मचा हड़कंप…

CG Tractor Fire: पत्थलगांव क्षेत्र के पंडरीपानी गांव में ओवरलोड धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खुले बिजली तार से टकराने पर आग की चपेट में आ गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 23, 2025

ओवर लोड धान ट्रैक्टर में लगी आग (photo source- Patrika)

ओवर लोड धान ट्रैक्टर में लगी आग (photo source- Patrika)

CG Tractor Fire: पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंडरीपानी में शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे बड़ा हादसा टल गया, जब जरूरत से अधिक ऊंचा धान लदा ट्रैक्टर गली में प्रवाहित खुले विद्युत तार की चपेट में आ गया। शॉर्ट सर्किट से अचानक धुआं उठने लगा और धान में आग लग गई।

CG Tractor Fire: चिंगारी निकली और लग गई आग

हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। जानकारी के अनुसार पतराटोली निवासी किसान नानसाय अपने खेत पंडरीपानी (आमाखार) से धान काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर घर ले जा रहा था। खालपारा के पास संकरी सड़क से गुजरते समय ट्रॉली में लगभग 5 फीट तक ऊंचा भरा धान प्रवाहित विद्युत तार से टकरा गया।

तार छूते ही चिंगारी निकली और धान में आग लगने लगी। देखते ही देखते ट्रॉली से धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंप के माध्यम से पानी की व्यवस्था की और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आग तो बुझ गई, लेकिन किसान का पूरा धान पानी में भीगकर खराब हो गया।

आम किसान झेल रहे खामियाजा

CG Tractor Fire: स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रमोद कुमार और संजय कांड्रा ने घटना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हादसे में जहां ट्रैक्टर चालक की गलती थी कि उसने जरूरत से अधिक ऊंचाई तक धान लोड किया था, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की लापरवाही भी सामने आई है।

गली-मोहल्लों में कई स्थानों पर विद्युत तार खुले और झूलते हुए पड़े हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और इसका खामियाजा आम किसान झेल रहे हैं। उन्होंने विद्युत विभाग से तत्काल समाधान की मांग की है।

Updated on:

23 Nov 2025 05:20 pm

Published on:

23 Nov 2025 05:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / CG Tractor Fire: ओवरलोड धान ट्रॉली में लगी भीषण आग, धुआं और लपटें उठते देख मचा हड़कंप…

