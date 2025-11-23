CG Tractor Fire: ओवरलोड धान ट्रॉली में लगी भीषण आग, धुआं और लपटें उठते देख मचा हड़कंप…

गली-मोहल्लों में कई स्थानों पर विद्युत तार खुले और झूलते हुए पड़े हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और इसका खामियाजा आम किसान झेल रहे हैं। उन्होंने विद्युत विभाग से तत्काल समाधान की मांग की है।