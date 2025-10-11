Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Electricity Bill: 139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया, विद्युत विभाग ने सर्वे और नोटिस जारी कर शुरू की कार्रवाई

Electricity Bill: रायगढ़ जिले में विद्युत विभाग ने बड़े बकायेदार सरकारी विभागों से 139 करोड़ रुपए और आम उपभोक्ताओं से 9 करोड़ रुपए के बिजली बिल की वसूली के लिए नोटिस जारी करना शुरू किया है।

3 min read

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 11, 2025

139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया (Photo source- Patrika)

139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया (Photo source- Patrika)

Electricity Bill: रायगढ़ जिले में संचालित केंद्र व राज्य शासन के सरकारी विभाग में बडे़ पैमाने पर बिजली बिल बकाया है। इसको लेकर विद्युत विभाग ने सर्वे कर बडे़ बकाएदारों को नोटिस जारी कर रहा है। वहीं छोटे बिल वालों को समय पर बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है। अगस्त तक की स्थिति में शासकीय विभागों से करीब 139 करोड़ रुपए की वसूली करना है।

Electricity Bill: बिजली बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा

शासकीय विभागों में लंबा-चौड़ा बिजली बिल बकाया है। इसकी वसूली को लेकर विद्युत विभाग सर्वे कर बिल जमा कराने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर अब विभाग कहीं पत्राचार तो कहीं नोटिस जारी कर रहा है ताकि समय पर बिल जमा हो सके। अधिकारियों की माने तो कई विभाग द्वारा विगत छह माह से बिल जमा नहीं किया गया है। इससे बिल बढ़ता ही जा रहा है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया नगरीय निकायों पर है। रायगढ़ सर्किल के जोन-1 और जोन-2 के शासकीय विभागों के बड़े बकायदारों की फेहरिस्त लंबी है। इन शासकीय विभागों के बड़े बकायदारों की बिल न अदा करने के पीछे फंड नहीं होने की बात कही जा रही है। इसके चलते समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

विद्युत विभाग के सूची के अनुसार ग्राम पंचायत नल जल में 2236.49 लाख, ग्राम पंचायत सड़क बत्ती में 207.90 लाख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्य में 85.91 लाख, नगरीय निकाय नल जल (निगम, पालिका, नगर पंचायत) विभाग के ऊपर 6786.16 लाख रुपए, नगरीय निकाय सड़क बत्ती (निगम, पालिका, नगर पंचायत) में 2737.91 लाख रुपए, नगरीय निकाय अन्य (निगम, पालिका, नगर पंचायत) में 331.96 ये सभी योजना लाख में है।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में 238.91 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य कई विभागों पर भी करोड़ों रुपए का बिल बकाया है। इसके साथ ही केंद्र शासन के विभागों में रेलवे, एफसीआई, डाक विभाग, आयकर विभाग, एलआईसी, माइनिंग विभाग पर भी करोड़ों रुपए विद्युत विभाग को देना है।

Electricity Bill: नोटिस का चल रहा खेल

शासकीय विभाग से बिल वसूली के लिए फिलहाल नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ खास वसूली नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि जब तक शासन से राशि अबंटन नहीं होगा, तब तक बकाया जमा हो पाना मुश्किल है। जिससे अब विद्युत विभाग को फंड आबंटन का इंतजार करना होगा, तभी वूसली संभव है।

जिले में आम उपभोक्ता भी बिजली बिल बकाया में पीछे नहीं है। देखा जाए तो जिले में एक लाख रुपए से अधिक बकाएदार के पास करीब डेढ़ करोड़ रुपए बकाया है, तो वहीं 50 हजार से एक लाख के बीच में करीब 9 करोड़ रुपए की वसूली करना है। इससे विभाग द्वारा अब अभियान चलाकर वसूली की जा रही है। वहीं इन दिनों 50 हजार रुपए से अधिक के बकाएदारों का कनेक्शन कटाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं का कहना है कि अब धान फसल तैयार होने वाला है, जैसे ही धान का पैसा आता है तो सबसे पहले बिजली बिल जमा करेंगे। इसको लेकर विभाग भी आम उपभोक्ताओं पर थोड़ी नरमी बरती जा रही है।

लगातार कट रही बिजली

Electricity Bill: आम उपभोक्ताओं की लगातार लाइन काटने का काम चल रहा है। इसके बाद भी अगर राशि नहीं आ रही है तो टीम इसकी भी मानिटरिंग कर रही है, ताकि कोई उपभोक्ता चोरी की बिजली का उपयोग तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो ऑन द स्पाट एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है, ताकि लाइन कटने के बाद कोई उपभोक्ता चोरी की बिजली का उपयोग न कर सके।

बिजली बिल वसूली के लिए शासकीय विभागों को नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं आम उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है। इसके लिए अलग-अलग टीम लगातार वसूली अभियान में लगी हुई है- आरके राव, ईई, सीएसईबी, रायगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 02:20 pm

Published on:

11 Oct 2025 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Electricity Bill: 139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया, विद्युत विभाग ने सर्वे और नोटिस जारी कर शुरू की कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज, किसे मिलेगा मौका, सामने आए कई दावेदार

Chhattisgarh congress
रायगढ़

कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! थोक मेडिकल एजेंसियों की जांच, प्रतिबंधित दवा मिली नहीं..

कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! थोक मेडिकल एजेंसियों की जांच, प्रतिबंधित दवा मिली नहीं..(photo-patrika)
रायगढ़

परिवहन विभाग का नया सर्कुलर! नामांतरण पर लगेगा 0.5% से 1% टैक्स, निर्धारण अभी भी स्पष्ट नहीं…

परिवहन विभाग का नया सर्कुलर! नामांतरण पर लगेगा 0.5% से 1% टैक्स, निर्धारण अभी भी स्पष्ट नहीं...(photo-patrika)
रायगढ़

CG News: पटवारी और RI पर गंभीर आरोप! भू-अर्जन नक्शे में छेड़छाड़ की शिकायतों के बावजूद जांच नहीं…

रायगढ़

बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित…

बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.