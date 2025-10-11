Electricity Bill: 139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया, विद्युत विभाग ने सर्वे और नोटिस जारी कर शुरू की कार्रवाई

जिले में आम उपभोक्ता भी बिजली बिल बकाया में पीछे नहीं है। देखा जाए तो जिले में एक लाख रुपए से अधिक बकाएदार के पास करीब डेढ़ करोड़ रुपए बकाया है, तो वहीं 50 हजार से एक लाख के बीच में करीब 9 करोड़ रुपए की वसूली करना है। इससे विभाग द्वारा अब अभियान चलाकर वसूली की जा रही है। वहीं इन दिनों 50 हजार रुपए से अधिक के बकाएदारों का कनेक्शन कटाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं का कहना है कि अब धान फसल तैयार होने वाला है, जैसे ही धान का पैसा आता है तो सबसे पहले बिजली बिल जमा करेंगे। इसको लेकर विभाग भी आम उपभोक्ताओं पर थोड़ी नरमी बरती जा रही है।