त्योहारी सीजन में राशन दुकानें बंद! इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालक राजधानी तक करेंगे पदयात्रा

राशन दुकान संचालकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से लंबित मानदेय वृद्धि, कमीशन दर में सुधार, नियमितीकरण और परिवहन व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। छह सूत्रीय मांगों को लेकर वे चारामा से पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। दुकानदारों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को आगे भी जारी रख सकते हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि जनता को राहत के उपाय किए जा सकें।