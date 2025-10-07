Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

त्योहारी सीजन में राशन दुकानें बंद! इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालक राजधानी तक करेंगे पदयात्रा

Ration shops closed: त्योहारी सीजन में राशन दुकानों के बंद रहने से गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। संचालक अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर चारामा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा करेंगे।

1 minute read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 07, 2025

राशन दुकानों के बंद होने से जनता बेहाल (Photo source- Patrika)

राशन दुकानों के बंद होने से जनता बेहाल (Photo source- Patrika)

Ration shops closed: त्योहारी सीजन में जहां आमजन को आवश्यक वस्तुओं की जरूरत बढ़ गई है, वहीं उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के बंद रहने से गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से राशन वितरण कार्य ठप है, क्योंकि दुकान संचालकों ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर 10 अक्टूबर तक वितरण रोकने का निर्णय लिया है।

Ration shops closed: जनता को राहत के उपाय

राशन दुकान संचालकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से लंबित मानदेय वृद्धि, कमीशन दर में सुधार, नियमितीकरण और परिवहन व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। छह सूत्रीय मांगों को लेकर वे चारामा से पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। दुकानदारों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को आगे भी जारी रख सकते हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि जनता को राहत के उपाय किए जा सकें।

जनता की परेशानी बढ़ी

1 अक्टूबर से राशन वितरण बंद होने से गरीब तबके के परिवारों, बीपीएल कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। त्योहारी मौसम में जरूरत के समय चावल, गेहूं और शक्कर जैसी जरूरी वस्तुओं की अनुपलब्धता से ग्रामीण इलाकों में नाराजगी भी बढ़ रही है।

Ration shops closed: राशन उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

लक्ष्मीबाई, उपभोक्ता, बड़े किलेपाल: त्योहार के समय राशन नहीं मिलने से घर का खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए जरूरी सामान तक नहीं ले पा रहे।

रामनाथ नेताम, उपभोक्ता सरगीपाल: हर महीने समय पर राशन मिलता था, लेकिन अब दुकान बंद होने से कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं।

सत्येंद्र यादव, उपभोक्ता जगदलपुर: सरकार और संचालकों को आपस में समाधान निकालना चाहिए ताकि आम जनता को दिक्कत न हो।

ये भी पढ़ें

CG Ration: राशन दुकानों में कांटेमारी, चल रहा वसूली अभियान, एफआईआर सहित दुकान निलंबन की कार्रवाई
कवर्धा
CG Ration: राशन दुकानों में कांटेमारी, चल रहा वसूली अभियान, एफआईआर सहित दुकान निलंबन की कार्रवाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 10:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / त्योहारी सीजन में राशन दुकानें बंद! इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालक राजधानी तक करेंगे पदयात्रा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राज्य से 5 लाख पशुधन गायब… भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा तस्करी, मोहन मरकाम ने उठाया मुद्दा

मोहन मरकाम ने उठाया मुद्दा (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG News:बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, बिल जलाकर जताया विरोध

बिजली कार्यालय परिसर में जलाया लाइट का बिल (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG News: दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे जत्थे को ट्रैक्टर ने कुचला, एक युवती की मौत, दो गंभीर रूप घायल

CG News: दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे जत्थे को ट्रैक्टर ने कुचला, एक युवती की मौत, दो गंभीर रूप घायल
कोंडागांव

Tragic Accident: करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत, कई गंभीर… जानिए कैसे हुआ दिल दहला देने वाला हादसा?

मौत (Photo Patrika)
कोंडागांव

CG News: 3 महीने पहले हुई थी शादी… अब संदिग्ध हालातों में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

नवविवाहिता की मौत पर बवाल (Photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.