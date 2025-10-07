CG Congress Protest: बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

CG Congress Protest: बढ़ती बिजली दरों और ‘हाफ बिजली योजना’ बंद किए जाने के विरोध में सोमवार को गरियाबंद में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में नारे लगाते हुए निकले और बिजली कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां, बैनर और झंडे लेकर 'बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लो', 'जनता का शोषण बंद करो' जैसे नारे लगाए। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था।