CG Congress Protest: बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
CG Congress Protest: बढ़ती बिजली दरों और ‘हाफ बिजली योजना’ बंद किए जाने के विरोध में सोमवार को गरियाबंद में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में नारे लगाते हुए निकले और बिजली कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां, बैनर और झंडे लेकर 'बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लो', 'जनता का शोषण बंद करो' जैसे नारे लगाए। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने कहा भाजपा सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना-देना नहीं है। हाफ बिजली योजना खत्म करने के बाद आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर फैसला वापस नहीं हुआ, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।
वरिष्ठ नेता भवानी शंकर शुक्ला ने कहा कांग्रेस शासन में जनता को राहत मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार के फैसलों से वही जनता आज परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, ऽजनता की आवाज अब सड़कों पर गूंजेगी और भाजपा सरकार को अपने फैसले वापस लेने होंगे।
कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि हाफ बिजली योजना को पुन: शुरू किया जाए और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस ली जाए। विरोध प्रदर्शन में हाफ़िज़ ख़ान, संजय नेताम, छगन यादव, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए।
CG Congress Protest: पलारी/छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि व बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण आम उपभोक्ताओं को मंहगी बिजली बिल खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। जिसे संज्ञान में लेते हुए जनहित में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर जिलाध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे व कसडोल विधायक संदीप साहू के मार्गदर्शन एवं सुनील कुर्रे अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलारी के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय घेराव किया गया।
सुनील कुर्रे ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ सीधा 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था, जिसे अब भाजपा सरकार काट दिया है। इसके कारण आम नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जन विरोधी नीति के विरोध में विद्युत कार्यालय पलारी ब्लॉक मुख्यालय का घेराव किया गया जहां सैकड़ों कार्यकर्ता आमजन महिलाए शामिल हुईं।
कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलारी के अध्यक्ष सुनील कुर्रे, जिलाध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे पूर्व जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, रवि बंजारे जिप सदस्य, नपं अध्यक्ष पलारी गोपी साहू, नप अध्यक्ष रोहांसी नंदेश्वर साहू, खिलेंन्द्र वर्मा, लोकेश कन्नोजे, झड़ी राम कन्नौजे, मनीष चन्द्राकार, तोमन चन्द्राकार आदि उपस्थित थे।
