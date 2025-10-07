Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

CG Congress Protest: बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

CG Congress Protest: गरियाबंद में कांग्रेस ने बिजली बिल बढ़ोतरी और हाफ बिजली योजना बंद के खिलाफ प्रदर्शन किया, बिजली दफ्तर का घेराव और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

2 min read

गरियाबंद

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 07, 2025

बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (Photo source- Patrika)

बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (Photo source- Patrika)

CG Congress Protest: बढ़ती बिजली दरों और ‘हाफ बिजली योजना’ बंद किए जाने के विरोध में सोमवार को गरियाबंद में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में नारे लगाते हुए निकले और बिजली कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां, बैनर और झंडे लेकर 'बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लो', 'जनता का शोषण बंद करो' जैसे नारे लगाए। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था।

CG Congress Protest: प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने कहा भाजपा सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना-देना नहीं है। हाफ बिजली योजना खत्म करने के बाद आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर फैसला वापस नहीं हुआ, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।

वरिष्ठ नेता भवानी शंकर शुक्ला ने कहा कांग्रेस शासन में जनता को राहत मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार के फैसलों से वही जनता आज परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, ऽजनता की आवाज अब सड़कों पर गूंजेगी और भाजपा सरकार को अपने फैसले वापस लेने होंगे।

कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि हाफ बिजली योजना को पुन: शुरू किया जाए और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस ली जाए। विरोध प्रदर्शन में हाफ़िज़ ख़ान, संजय नेताम, छगन यादव, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए।

बिजली बिल हाफ योजना का लाभ

CG Congress Protest: पलारी/छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि व बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण आम उपभोक्ताओं को मंहगी बिजली बिल खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। जिसे संज्ञान में लेते हुए जनहित में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर जिलाध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे व कसडोल विधायक संदीप साहू के मार्गदर्शन एवं सुनील कुर्रे अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलारी के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय घेराव किया गया।

सुनील कुर्रे ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ सीधा 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था, जिसे अब भाजपा सरकार काट दिया है। इसके कारण आम नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जन विरोधी नीति के विरोध में विद्युत कार्यालय पलारी ब्लॉक मुख्यालय का घेराव किया गया जहां सैकड़ों कार्यकर्ता आमजन महिलाए शामिल हुईं।

कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलारी के अध्यक्ष सुनील कुर्रे, जिलाध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे पूर्व जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, रवि बंजारे जिप सदस्य, नपं अध्यक्ष पलारी गोपी साहू, नप अध्यक्ष रोहांसी नंदेश्वर साहू, खिलेंन्द्र वर्मा, लोकेश कन्नोजे, झड़ी राम कन्नौजे, मनीष चन्द्राकार, तोमन चन्द्राकार आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

CG News:बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, बिल जलाकर जताया विरोध
कोंडागांव
बिजली कार्यालय परिसर में जलाया लाइट का बिल (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 03:08 pm

Published on:

07 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG Congress Protest: बिजली बिल बढ़ोतरी पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: टाइगर रिजर्व में देखने को मिला पश्चिमी घाट का दुर्लभ वन्यजीव, पर्यटकों में उत्साह का माहौल

पश्चिमी घाट का दुर्लभ वन्यजीव (Photo source- Patrika)
गरियाबंद

गरियाबंद में बड़ी सफलता! 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर 1-1 लाख का इनाम…

गरियाबंद में बड़ी सफलता! 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर 1-1 लाख का इनाम...(photo-patrika)
गरियाबंद

जतमई माता मंदिर परिसर में बड़ा हादसा… हवा में लहराते हुए रोलर से टकराई बाइक, युवक की हुई दर्दनाक मौत, साथी गंभीर

मौत (photo-patrika)
गरियाबंद

CG News: जिले में तेंदुए का आतंक! बछड़े को बनाया शिकार, दहशत में ग्रामीण…

तेंदुए ने बछड़े का किया शिकार (Photo source- Patrika)
गरियाबंद

CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.