आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन, दूसरे जिलों से बुलाई गई 12 टीमें…

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन(photo-patrika)
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग ने 10 हजार रुपये से अधिक का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के लिए मंगलवार को दूसरे जिलों से 12 विशेष टीमें रायगढ़ पहुंच रही हैं।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिसके चलते अब विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ रहा है।
इस अभियान के तहत घरेलू के साथ-साथ व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी चिन्हित किया गया है। जिन उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है, उनका कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटा जाएगा।
बिजली विभाग ने कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे जिलों से 12 टीमें बुलाई हैं। ये टीमें जिले के अलग-अलग इलाकों में जाकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेंगी, ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना बकाया बिजली बिल जमा कर दें। विभाग का कहना है कि बकाया राशि जमा करने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बिजली विभाग की राजस्व वसूली को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार, नियमित बिल भुगतान से ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है।
