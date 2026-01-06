6 जनवरी 2026,

रायगढ़

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन, दूसरे जिलों से बुलाई गई 12 टीमें…

CG Electricity Bill: बिजली विभाग ने 10 हजार रुपये से अधिक का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का निर्णय लिया है।

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Jan 06, 2026

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन(photo-patrika)

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन(photo-patrika)

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग ने 10 हजार रुपये से अधिक का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के लिए मंगलवार को दूसरे जिलों से 12 विशेष टीमें रायगढ़ पहुंच रही हैं।

CG Electricity Bill: लंबे समय से बकाया बिल पर विभाग सख्त

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिसके चलते अब विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ रहा है।

घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता कार्रवाई के दायरे में

इस अभियान के तहत घरेलू के साथ-साथ व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी चिन्हित किया गया है। जिन उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है, उनका कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटा जाएगा।

बाहर से आई टीमें करेंगी कार्रवाई

बिजली विभाग ने कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे जिलों से 12 टीमें बुलाई हैं। ये टीमें जिले के अलग-अलग इलाकों में जाकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेंगी, ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो।

बकाया जमा करने की अपील

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना बकाया बिजली बिल जमा कर दें। विभाग का कहना है कि बकाया राशि जमा करने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बिजली विभाग की राजस्व वसूली को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार, नियमित बिल भुगतान से ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है।

Published on:

06 Jan 2026 09:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन, दूसरे जिलों से बुलाई गई 12 टीमें…

