आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन, दूसरे जिलों से बुलाई गई 12 टीमें…

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना बकाया बिजली बिल जमा कर दें। विभाग का कहना है कि बकाया राशि जमा करने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बिजली विभाग की राजस्व वसूली को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार, नियमित बिल भुगतान से ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है।