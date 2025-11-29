Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

तीन गुना रकम लौटाने का लालच देकर 6 करोड़ की ठगी, सी बुल्स कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 झारखंड से गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Fraud News: ग्रामीणों को तीन गुना रकम लौटाने का झांसा देकर 6 करोड़ रुपए हड़पने वाले फर्जी ‘सी बुल्स ग्लोबल’ कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Nov 29, 2025

पकड़ा गया 6 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पकड़ा गया 6 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Fraud News: ग्रामीणों को तीन गुना रकम लौटाने का झांसा देकर 6 करोड़ रुपए हड़पने वाले फर्जी ‘सी बुल्स ग्लोबल’ कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पत्थलगांव की इस बहुचर्चित ठगी कांड में लंबे समय से फरार सिराज को जशपुर पुलिस ने झारखंड के बोकारो से दबोचा, जबकि उसके दो साथियों इमरान खान और संतोष कुमार साव को रांची से गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए गए ‘ऑपरेशन अंकुश’ की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।

ग्रामीणों से ठगे 6 करोड़ रुपए

पत्थलगांव थाना क्षेत्र के मदनपुर इंजिको निवासी जागेश्वर लाल यादव 43 वर्ष ने 17 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन नाम की फर्जी कंपनी के संचालकों ने कृषि प्रोडक्ट्स और ट्रेडिंग कंपनी का हवाला देकर ग्रामीणों से करोड़ों की रकम निवेश करा ली थी। शुरू में कुछ महीने ब्याज देकर भरोसा जीतने के बाद कंपनी ने भुगतान बंद कर दिया और सभी आरोपी फरार हो गए।

होटल मान्या में मीटिंग से शुरू हुआ था ठगी का खेल

2023 में जागेश्वर व उनके साथियों डॉ. पीताम्बर साय निराला, सुकुंद चौहान, राजेंद्र भगत आदि को एक परिचित के माध्यम से होटल मान्या बुलाया गया था। यहां संतोष कुमार साव ने कृषि आधारित प्रोडक्ट्स कंपनी में निवेश कर भारी लाभ मिलने का दावा किया। कुछ समय बाद उसने सभी की मुलाकात कंपनी के स्वयंभू एमडी मोहम्मद सिराज आलम से कराई, जिसने दावा किया कि उसकी कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड ट्रेडिंग कंपनी है और रोज 1 प्रतिशत मुनाफा मिलता है। 10 महीनों में मूलधन तीन गुना होने की बात कहकर निवेशकों को फंसा लिया।

फर्जी चेक और झूठी बैंक गारंटी

सिराज आलम समेत आरोपी हरिशरण देवांगन और संतोष कुमार साहू (दोनों पहले ही जेल में) ने कोरबा, चांपा, अंबिकापुर, घरघोड़ा, बिलासपुर तक मीटिंगें कीं। निवेशकों को भरोसा दिलाने फेडरल बैंक व इंडसइंड बैंक के चेक भी दिए गए, जो बाद में फर्जी निकले। निवेशकों से जागेश्वर यादव 1.80 करोड़, लक्ष्मण केशवानी 95 लाख, कमलेश यादव 10 लाख, भूषण पटेल 33 लाख, डॉ. पीताम्बर साय से 25 लाख और राजेश देवांगन से 15 लाख कुल मिलाकर ग्रामीणों से करीब 06 करोड़ रुपए जमा कराए गए।

फरार हो गए आरोपी

2024 में निवेशकों को रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड व रजिस्ट्रेशन के नाम पर आधार-पैन लेकर नई कंपनी- सी बुल्स सहयोग निधि, रियल स्टेट व फाइनेंस लिमिटेड में उन्हें फर्जी डायरेक्टर बना दिया और वेबसाइट बंद कर भाग निकले। फरार तीनों आरोपियों की लोकेशन ट्रैक कर बोकारो से सिराज आलम, रांची से इमरान खान व संतोष कुमार साव को पकड़ा गया। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा कि वे पोंजी स्कीम चला रहे थे।

पत्थलगांव ठगी कांड में फरार तीनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आगे की जांच जारी है। - शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर।

ये भी पढ़ें

बैंक खातों के जरिए साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 16 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, जानें कैसे काम करता था गैंग?
भिलाई
(प्रतिकात्मक तस्वीर)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 05:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / तीन गुना रकम लौटाने का लालच देकर 6 करोड़ की ठगी, सी बुल्स कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 झारखंड से गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रधान पाठक पर दर्जनों आदिवासी छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, बोली- घर बुलाकर कपड़े साफ कराते हैं, फिर… मचा हड़कंप

प्रधान पाठक पर उत्पीड़न का आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

CG Tractor Fire: ओवरलोड धान ट्रॉली में लगी भीषण आग, धुआं और लपटें उठते देख मचा हड़कंप…

ओवर लोड धान ट्रैक्टर में लगी आग (photo source- Patrika)
जशपुर नगर

CG News: ग्रामीण महिलाओं को मिला नया हुनर! मोटे अनाज से बनेगी अब हेल्दी बेकरी, दिया गया प्रशिक्षण

मोटे अनाज से ग्रामीण बनाएंगे बेकरी उत्पाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

Murder Case: तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को बेरहमी से मार डाला, पहले सीने पर लात मारी, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

जशपुर में दोस्ती शर्मसार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

CG News: अवैध भ्रूण जांच कराने वालों की अब खैर नहीं! जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम

बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम (photo source- Patrika)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.