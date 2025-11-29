तीन गुना रकम लौटाने का लालच देकर 6 करोड़ की ठगी, सी बुल्स कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 झारखंड से गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

पकड़ा गया 6 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Fraud News: ग्रामीणों को तीन गुना रकम लौटाने का झांसा देकर 6 करोड़ रुपए हड़पने वाले फर्जी ‘सी बुल्स ग्लोबल’ कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पत्थलगांव की इस बहुचर्चित ठगी कांड में लंबे समय से फरार सिराज को जशपुर पुलिस ने झारखंड के बोकारो से दबोचा, जबकि उसके दो साथियों इमरान खान और संतोष कुमार साव को रांची से गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए गए ‘ऑपरेशन अंकुश’ की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।
पत्थलगांव थाना क्षेत्र के मदनपुर इंजिको निवासी जागेश्वर लाल यादव 43 वर्ष ने 17 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन नाम की फर्जी कंपनी के संचालकों ने कृषि प्रोडक्ट्स और ट्रेडिंग कंपनी का हवाला देकर ग्रामीणों से करोड़ों की रकम निवेश करा ली थी। शुरू में कुछ महीने ब्याज देकर भरोसा जीतने के बाद कंपनी ने भुगतान बंद कर दिया और सभी आरोपी फरार हो गए।
2023 में जागेश्वर व उनके साथियों डॉ. पीताम्बर साय निराला, सुकुंद चौहान, राजेंद्र भगत आदि को एक परिचित के माध्यम से होटल मान्या बुलाया गया था। यहां संतोष कुमार साव ने कृषि आधारित प्रोडक्ट्स कंपनी में निवेश कर भारी लाभ मिलने का दावा किया। कुछ समय बाद उसने सभी की मुलाकात कंपनी के स्वयंभू एमडी मोहम्मद सिराज आलम से कराई, जिसने दावा किया कि उसकी कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड ट्रेडिंग कंपनी है और रोज 1 प्रतिशत मुनाफा मिलता है। 10 महीनों में मूलधन तीन गुना होने की बात कहकर निवेशकों को फंसा लिया।
सिराज आलम समेत आरोपी हरिशरण देवांगन और संतोष कुमार साहू (दोनों पहले ही जेल में) ने कोरबा, चांपा, अंबिकापुर, घरघोड़ा, बिलासपुर तक मीटिंगें कीं। निवेशकों को भरोसा दिलाने फेडरल बैंक व इंडसइंड बैंक के चेक भी दिए गए, जो बाद में फर्जी निकले। निवेशकों से जागेश्वर यादव 1.80 करोड़, लक्ष्मण केशवानी 95 लाख, कमलेश यादव 10 लाख, भूषण पटेल 33 लाख, डॉ. पीताम्बर साय से 25 लाख और राजेश देवांगन से 15 लाख कुल मिलाकर ग्रामीणों से करीब 06 करोड़ रुपए जमा कराए गए।
2024 में निवेशकों को रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड व रजिस्ट्रेशन के नाम पर आधार-पैन लेकर नई कंपनी- सी बुल्स सहयोग निधि, रियल स्टेट व फाइनेंस लिमिटेड में उन्हें फर्जी डायरेक्टर बना दिया और वेबसाइट बंद कर भाग निकले। फरार तीनों आरोपियों की लोकेशन ट्रैक कर बोकारो से सिराज आलम, रांची से इमरान खान व संतोष कुमार साव को पकड़ा गया। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा कि वे पोंजी स्कीम चला रहे थे।
पत्थलगांव ठगी कांड में फरार तीनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आगे की जांच जारी है। - शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर।
