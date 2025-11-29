तीन गुना रकम लौटाने का लालच देकर 6 करोड़ की ठगी, सी बुल्स कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 झारखंड से गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

CG Fraud News: ग्रामीणों को तीन गुना रकम लौटाने का झांसा देकर 6 करोड़ रुपए हड़पने वाले फर्जी ‘सी बुल्स ग्लोबल’ कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पत्थलगांव की इस बहुचर्चित ठगी कांड में लंबे समय से फरार सिराज को जशपुर पुलिस ने झारखंड के बोकारो से दबोचा, जबकि उसके दो साथियों इमरान खान और संतोष कुमार साव को रांची से गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए गए ‘ऑपरेशन अंकुश’ की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।