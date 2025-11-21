CG News: ग्रामीण महिलाओं को मिला नया हुनर! मोटे अनाज से बनेगी अब हेल्दी बेकरी, दिया गया प्रशिक्षण

यह पहल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को फैलाने और जमीनी स्तर पर फूड-बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों में एक अहम पहलु है। यह प्रोग्राम निफ्टम के डायरेक्टर डॉ. हरिंदर सिंह ओबेरॉय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसे जशपुर जिला प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, जिसमें जिला कलेक्टर रोहित व्यास और जिला परिषद, जशपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिषेक कुमार शामिल हैं। एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन विजय शरण प्रसाद, मिशन मैनेजर और जय जंगल एफपीसी, जशपुर के डायरेक्टर समर्थ जैन देख रहे हैं।