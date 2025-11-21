Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

CG News: ग्रामीण महिलाओं को मिला नया हुनर! मोटे अनाज से बनेगी अब हेल्दी बेकरी, दिया गया प्रशिक्षण

Jashpur News: निफ्टम के स्टूडेंट्स ने बाजरे के न्यूट्री-सीरियल्स के तौर पर महत्व पर जोर दिया, जो फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

मोटे अनाज से ग्रामीण बनाएंगे बेकरी उत्पाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मोटे अनाज से ग्रामीण बनाएंगे बेकरी उत्पाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: निफ्टम ने मोटा अनाज आधारित बेकरी उत्पादों पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा की कुंडली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम टीम ने प्रो. प्रसन्ना कुमार जी. वी. और अभिमन्यु गौर के नेतृत्व में आज जशपुर नगर, जशपुर में महुआ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मोटा अनाज से बने बेकरी प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हुए एक हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग सेशन किया।

इस प्रोग्राम में सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की कुल 25 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद नान खटाई, न्यूट्रीबार और कुकीज जैसे बेकरी आइटम्स में मोटा अनाज के इस्तेमाल से न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट और रोजी-रोटी के मौकों को बढ़ावा देना था।

बाजरे के न्यूट्री-सीरियल्स के तौर पर महत्व पर जोर दिया

निफ्टम के स्टूडेंट्स ने बाजरे के न्यूट्री-सीरियल्स के तौर पर महत्व पर जोर दिया, जो फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ट्रेनिंग में ग्रामीण महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौकों पर जोर दिया गया, जिससे उन्हें हेल्दी, बाजरे से बने प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करके अपनी इनकम के सोर्स को अलग-अलग करने में मदद मिली।

पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम को लेकर बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि निफ्टम द्वारा दिए गए प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन और गाइडेंस से उन्हें अपने समुदायों में छोटे पैमाने पर काम शुरू करने में मदद मिलेगी। जशपुर में निफ्टम टीम वैल्यू-एडेड फूड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के साथ-साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए टेक्निकल सपोर्ट देकर लोकल समुदायों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौके बनाने के लिए ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम लागू कर रही है।

प्रशासन से मिल रहा सहयोग

यह पहल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को फैलाने और जमीनी स्तर पर फूड-बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों में एक अहम पहलु है। यह प्रोग्राम निफ्टम के डायरेक्टर डॉ. हरिंदर सिंह ओबेरॉय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसे जशपुर जिला प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, जिसमें जिला कलेक्टर रोहित व्यास और जिला परिषद, जशपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिषेक कुमार शामिल हैं। एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन विजय शरण प्रसाद, मिशन मैनेजर और जय जंगल एफपीसी, जशपुर के डायरेक्टर समर्थ जैन देख रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Chhattisgarh DGP conference 2025: नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! आतंकवाद से नक्सलवाद तक होगी निर्णायक चर्चा, ये अधिकारी होंगे शामिल
रायपुर
नवा रायपुर में शाह-मोदी का डबल अटैक! (फोटो सोर्स- ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / CG News: ग्रामीण महिलाओं को मिला नया हुनर! मोटे अनाज से बनेगी अब हेल्दी बेकरी, दिया गया प्रशिक्षण

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder Case: तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को बेरहमी से मार डाला, पहले सीने पर लात मारी, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

जशपुर में दोस्ती शर्मसार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

CG News: अवैध भ्रूण जांच कराने वालों की अब खैर नहीं! जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम

बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम (photo source- Patrika)
जशपुर नगर

जंगल में गूंजा मौत का भनभनाहट, लकड़ी बीनने गया युवक बना मधुमक्खियों का शिकार, 3 दिन तड़पने के बाद तोड़ा दम

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)
जशपुर नगर

तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार बच्चे को मारी जबरदस्त ठोकर, इस हाल में पहुंचा अस्पताल, चालक फरार

सड़क हादसे (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
जशपुर नगर

Elephant Attack In CG: हाथी का कहर… गजराज के हमले से एक ग्रामीण की मौत, खेत पर इस हाल में मिली लाश

गजराज मचा रहे उत्पात (फोटो सोर्स - पत्रिका)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.