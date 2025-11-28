पूजा-पाठ के बीच खून की उल्टी का नाटक कर कहा- गड़बड़ हो गई, खजाना नहीं मिलेगा… जीजा-साले ने उड़ाए 7 लाख, जानें कैसे रची गई ठगी की चाल

पुलिस के अनुसार, पीड़ित युवक ने बताया कि वसीम खान उसके एक मित्र को झांसा दिया। उसे बताया कि तंत्र-मंत्र कर गड़ा धन निकालना पड़ेगा, जिससे करोड़पति बन सकते हो। इसके एवज में 22 हजार रुपए मांगे। उसके पास इतनी रकम नहीं थी तो उसने मुझसे संपर्क किया। मैं भी झांसे में आकर 10 हजार की मदद की। 12 हजार रुपए एक मित्र ने लगाया। वसीम ने कुछ सामान इलाहाबाद से अपने चेले के माध्यम से मंगवाया और पूजा पाठ किया। रात 12 बजे एक कमरे में तीन फीट का गड्ढा खोदा। ओम नम: शिवाय का जाप करने कहा। हम दोनों बाहर आ गए और वह अपने चेले के साथ पूजा पाठ करता रहा।