तुम्हारे रिश्तेदार पैसा मंगाएं है…. शातिर ने सस्ता सीमेंट छड़ दिलाने का दिया झांसा, 20 जगहों में की लाखों की चोरी

पुलिस के अनुसार, थाना बिर्रा के ग्राम नकटीडीह, थाना नवागढ़ के ग्राम राछाभांठा में सिलसिलेवार चोरी करने का पुलिस ने खुलासा किया। क्षतिग्रस्त एवं नए मकान को देखकर योजना बनाकर कम दाम में छड़, सीमेंर्ट, इंट बेचने के प्रलोभन देकर घर में उपस्थित सदस्य को घर से किसी बहाने बाहर ले जाकर फिर छोड़कर वापस उसी घर जाकर घर में उपस्थित सदस्य से घर में रखे रकम को सौदा हो गया। तुम्हारे रिश्तेदार पैसा मंगाएं है, कहकर घर में रखे संपूर्ण रकम को प्राप्त कर ठगी कर अथवा यदि मकान सुना होता तो घर मे रखे सोने चांदी के आभूषण को चोरी कर मौके से फरार हो जाता था।