तुम्हारे रिश्तेदार पैसा मंगाएं है…. शातिर ने सस्ता सीमेंट छड़ दिलाने का दिया झांसा, 20 जगहों में की लाखों की चोरी

CG Thagi News: सस्ता सीमेंट, छड़ दिलाने का झांसा देकर चोरी व ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 20 जगहों में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। थाना नवागढ़, बिर्रा एवं सरहदी जिलों के मामलों का खुलासा हुआ।
पुलिस के अनुसार, थाना बिर्रा के ग्राम नकटीडीह, थाना नवागढ़ के ग्राम राछाभांठा में सिलसिलेवार चोरी करने का पुलिस ने खुलासा किया। क्षतिग्रस्त एवं नए मकान को देखकर योजना बनाकर कम दाम में छड़, सीमेंर्ट, इंट बेचने के प्रलोभन देकर घर में उपस्थित सदस्य को घर से किसी बहाने बाहर ले जाकर फिर छोड़कर वापस उसी घर जाकर घर में उपस्थित सदस्य से घर में रखे रकम को सौदा हो गया। तुम्हारे रिश्तेदार पैसा मंगाएं है, कहकर घर में रखे संपूर्ण रकम को प्राप्त कर ठगी कर अथवा यदि मकान सुना होता तो घर मे रखे सोने चांदी के आभूषण को चोरी कर मौके से फरार हो जाता था।
थाना बिर्रा एवं नवागढ़ में घटित अपराध के के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी कड़ी में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा का बारिकी से अवलोकन पर पता चला कि उपरोक्त सभी घटना को एक ही हुलिया का व्यक्ति अपना पहचान छिपाकर, बिना नम्बर प्लेट वाहन से अंजाम दे रहा है। जिस पर आरोपी की पतासाजी के लिए मुखबीर तैनात कर पतासाजी किया जा रहा था।
मुखबीर से सूचना मिली की सरायपाली जिला महासमुंद निवासी पंचराम निषाद उर्फ पंचू अकेले ठगी एवं चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लुकछिप तथा पहचान छिपाकर प्रतिदिन अपना ठिकाना बदल कर रहता है। सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार संदेही को सायबर सेल जांजगीर टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को सरायपाली जिला महासमुंद से पकड़कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर चोरी, ठगी की घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी पंचराम निषाद उर्फ पंचू पिता गणेश राम निषाद के द्वारा बिर्रा एवं नवागढ़ एवं सरहदी जिलो के अन्य थानो में अपराध घटित करना स्वीकार किया।
जिले के अलावा अन्य जिला दुर्ग, बलौदा बजार, धमतरी, बालोद में भी 17 जगहों पर लोगों को ठगी एवं चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। आरोपी के कब्जे से चांदी का जेवर 1113 ग्राम कीमती 1 लाख 66950 रुपए, सोना का जेवर 23.950 ग्राम कीमती 2 लाख 96980 रुपए, एक स्कूटी कीमती 50 हजार रुपए, एक मोबाइल 6000 रुपए सहित कुल 5 लाख 19 हजार 930 रुपए का सामान बरामद किया गया।
आरोपी पंचराम निषाद उर्फ पंचू पिता गणेश राम निषाद निवासी ग्राम चंदेली थाना चन्द्रपुर जिला सक्ती हाल मुकाम संतोषी मंदीर के पास सरायपाली जिला महासमुंद एवं ग्राम बडे़ टेमरी थाना बसना जिला महासमुंद को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।
