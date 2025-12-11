रायगढ़ में बन रहा नया मरीन ड्राइव, 18 महीने में बदल जाएगा शहर का नजारा! देखें पूरा अपडेट

11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रायगढ़

रायगढ़ में बन रहा नया मरीन ड्राइव, 18 महीने में बदल जाएगा शहर का नजारा! देखें पूरा अपडेट

Raigarh Marine Drive: रायगढ़ में 23.44 करोड़ रुपये की लागत से नया मरीन ड्राइव बन रहा है। 18 महीने में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 70 से अधिक मकानों को तोड़कर समतलीकरण का काम शुरू किया गया है।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

रायगढ़ में बन रहा नया मरीन ड्राइव (photo source- Patrika)

रायगढ़ में बन रहा नया मरीन ड्राइव (photo source- Patrika)

Raigarh Marine Drive: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नए मरीन ड्राइव का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। नया मरीन ड्राइव प्रगति नगर से छठ घाट तक बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 23.44 करोड़ रुपए है। साइट पर ज़मीन समतलीकरण का काम मंगलवार से शुरू हुआ।

Raigarh Marine Drive: 160 प्रभावित लोगों को EWS के घर अलॉट

नगर निगम ने जून में प्रगति नगर और कायाघाट इलाकों में प्रोजेक्ट से प्रभावित 295 लोगों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद, अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और 75 घरों को गिरा दिया गया। माँ विहार कॉलोनी में 160 प्रभावित लोगों को EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के घर अलॉट किए गए हैं, और वे सभी वहां रहने चले गए हैं।

महिलाओं और पुलिस के बीच हुई थी झूमाझटकी

इस कार्रवाई से पहले इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। 13 जून की रात को सैकड़ों लोग कलेक्टर के बंगले के सामने जमा हुए। 14 जून की सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घरों को गिरा दिया गया। महिलाओं और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। कांग्रेस नेताओं ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया।

18 महीने में पूरा होगा काम

Raigarh Marine Drive: निगम ने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। बारद्वार की कंपनी को निर्माण कार्य मिला है, जिसे 18 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। नए मरीन ड्राइव में फूटपाथ, स्ट्रीट लाइट, नाली, बैठने की जगह, सौंदर्यीकरण जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

अब और मकान नहीं टूटेंगे- महापौर

रायगढ़ नगर निगम के मेयर जीववर्धन चौहान ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है। क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाएगा। मंत्री स्तर से साफ निर्देश हैं कि लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब और घर नहीं तोड़े जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, तो सही प्रक्रिया से ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी।

