रायगढ़ में बन रहा नया मरीन ड्राइव, 18 महीने में बदल जाएगा शहर का नजारा! देखें पूरा अपडेट

नगर निगम ने जून में प्रगति नगर और कायाघाट इलाकों में प्रोजेक्ट से प्रभावित 295 लोगों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद, अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और 75 घरों को गिरा दिया गया। माँ विहार कॉलोनी में 160 प्रभावित लोगों को EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के घर अलॉट किए गए हैं, और वे सभी वहां रहने चले गए हैं।