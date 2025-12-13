13 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायगढ़

Breaking News: जंगल में मिली 2 ग्रामीणों की लाश, 5 दिनों से लापता थे मृतक, इलाके में मचा हड़कंप

Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संबलपुरी के पास स्थित राजस्व जंगल में दो ग्रामीण युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है।

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Dec 13, 2025

Karnatak crime

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संबलपुरी के पास स्थित राजस्व जंगल में दो ग्रामीण युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान गुलशन उरांव और पुनीलाल यादव के रूप में हुई है। दोनों युवक रेगड़ा गांव के निवासी थे और बीते पांच दिनों से लापता बताए जा रहे थे।

घटना की जानकारी 13 दिसंबर की सुबह उस समय सामने आई, जब स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल के भीतर झाड़ियों के बीच दो शव पड़े देखे। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला और चक्रधर नगर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों शव जंगल के भीतर झाड़ियों में छुपाए गए थे, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है।

जानवरों के लिए लगाए तार की चपेट में आने की आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतकों में से एक युवक के हाथ में जलने के स्पष्ट निशान पाए गए हैं। इसके आधार पर आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत वन्यप्राणियों का शिकार करने के लिए लगाए गए करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से हुई हो सकती है। अक्सर जंगल क्षेत्रों में अवैध रूप से करंट वाले तार बिछाए जाते हैं, जो न केवल वन्यजीवों बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं।

गांव में मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि गुलशन उरांव और पुनीलाल यादव पांच दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच जंगल में शव मिलने की सूचना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चक्रधर नगर पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

तीन युवकों को हिरासत में लिया गया

इस बीच पुलिस ने शक के आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतकों के कुछ साथी घटना के समय उनके साथ मौजूद हो सकते थे और आशंका है कि शवों को जंगल में छुपाने में उनकी भूमिका हो सकती है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से गहन पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Breaking News: जंगल में मिली 2 ग्रामीणों की लाश, 5 दिनों से लापता थे मृतक, इलाके में मचा हड़कंप

रायगढ़
Patrika Site Logo

