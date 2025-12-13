Breaking News: जंगल में मिली 2 ग्रामीणों की लाश, 5 दिनों से लापता थे मृतक, इलाके में मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि गुलशन उरांव और पुनीलाल यादव पांच दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच जंगल में शव मिलने की सूचना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चक्रधर नगर पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।