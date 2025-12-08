CG Weather Update: सावधान… पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

शीतलहर का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
CG Weather Update: दुर्ग जिले में अब रात में अधिक ठंड पडऩे लगी है। क्योंकि न्यूनतम तामपान लगातार घट रहा है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है, इसलिए दिन में ठंड कम पड़ रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस समय के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री कम है।
मौसम विभाग ने सोमवार को मौसम शुष्क रहने व एक-दो क्षेत्र में शीतलहर चलने की संभावनी व्यक्त की है। प्रदेश में रविवार को सबसे अधिक ठंडा अंबिकापुर रहा। जहां अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा जिलों में तापमान में और गिरावटा आने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट आने के चलते ठंड में बढ़ोतरी होगी। राजधानी रायपुर समेत आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को रायपुर समेत दर्जनभर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बीते तीन-चार दिनों से राज्य में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, खासकर सीमावर्ती जिलों में कड़ाके की सर्दी चरम पर है।
