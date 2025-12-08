CG Weather Update: सावधान… पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

CG Weather Update: दुर्ग जिले में अब रात में अधिक ठंड पडऩे लगी है। क्योंकि न्यूनतम तामपान लगातार घट रहा है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है, इसलिए दिन में ठंड कम पड़ रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस समय के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री कम है।