8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Weather Update: सावधान… पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

CG Weather Update: दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को रायपुर समेत दर्जनभर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 08, 2025

शीतलहर का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

शीतलहर का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

CG Weather Update: दुर्ग जिले में अब रात में अधिक ठंड पडऩे लगी है। क्योंकि न्यूनतम तामपान लगातार घट रहा है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है, इसलिए दिन में ठंड कम पड़ रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस समय के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री कम है।

मौसम विभाग ने सोमवार को मौसम शुष्क रहने व एक-दो क्षेत्र में शीतलहर चलने की संभावनी व्यक्त की है। प्रदेश में रविवार को सबसे अधिक ठंडा अंबिकापुर रहा। जहां अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया।

इन जिलों में पड़ेगी ठंड

मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा जिलों में तापमान में और गिरावटा आने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट आने के चलते ठंड में बढ़ोतरी होगी। राजधानी रायपुर समेत आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

अगले दो दिन और बढ़ेगी ठंड

दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को रायपुर समेत दर्जनभर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बीते तीन-चार दिनों से राज्य में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, खासकर सीमावर्ती जिलों में कड़ाके की सर्दी चरम पर है।

ये भी पढ़ें

पश्चिमी विक्षोभ का असर.. बर्फीली हवाओं से ठिठुरा छत्तीसगढ़, कई जिलों में शीतलहर के हालात
राजनंदगांव
Chhattisgarh Weather news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Weather Update: सावधान… पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

14.60 लाख की लूट निकली फर्जी, ATM फ्रेंचाइजी ने खुद रची लूट की कहानी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

लूट की रिपोर्ट निकली झूठी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG Fake Robbery Case: फर्जी निकला दो कर्मियों से 14 लाख की लूट का मामला, कर्मचारी मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूछताछ में उगला सच

CG Fake Robbery Case: फर्जी निकला दो कर्मियों से 14 लाख की लूट का मामला, कर्मचारी मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूछताछ में उगला सच
भिलाई

CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ खौफनाक हादसा

CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ हुआ खौफनाक हादसा
भिलाई

CG Crime: एटीएम में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारियों से 14 लाख की लूट, शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी

CG Crime: एटीएम में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारियों से 14 लाख की लूट, शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी
भिलाई

कपड़े सिलवाने के बहाने महिला से माँगा नंबर, फिर… अश्लील कॉल कर देता रहा धमकियाँ, जानें शादीशुदा युवक की शर्मनाक हरकतें…

भिलाई में महिला से दुर्व्यवहार(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.