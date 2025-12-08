CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

CG Crime: दुर्ग जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नहर के पास एक युवती का जला हुआ शव देखा। घटना उतई थाना क्षेत्र के पुरई गांव की है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की। जली हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।