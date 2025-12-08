8 दिसंबर 2025,

सोमवार

भिलाई

CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

CG Crime: युवती की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई, फिर सबूत मिटाने के लिए उस पर पलारी या किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल कर शव को जला दिया गया।

भिलाई

image

Love Sonkar

Dec 08, 2025

CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

नहर के पास मिली युवती की अधजली लाश (Photo Patrika)

CG Crime: दुर्ग जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नहर के पास एक युवती का जला हुआ शव देखा। घटना उतई थाना क्षेत्र के पुरई गांव की है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की। जली हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे करगाडीह रोड पर टहलने निकले स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे नहर के पास आधा जला हुआ शव देखा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घटनास्थल से एक धारदार हथियार बरामद किया गया है, जिससे आशंका है कि हत्या इसी हथियार से की गई होगी।

शव को पत्थर से कुचला

जांचकर्ताओं को वहां मौजूद बड़े पत्थरों पर खून के निशान भी मिले हैं, जिससे यह संभावना और मजबूत होती है कि हत्या के बाद शव को पत्थरों से भी कुचला गया है। प्राथमिक जांच में यह अंदेशा व्यक्त किया गया है कि युवती की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई, फिर सबूत मिटाने के लिए उस पर पलारी या किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल कर शव को जला दिया गया।

फॉरेंसिक टीम मिट्टी के नमूने, खून के धब्बे, जले हुए अवशेष और हथियार समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि हत्या के समय क्षेत्र में आने-जाने वालों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।उतई पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ शुरू कर दी है और युवती की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

लाश की नहीं हुई पहचान

पुलिस का कहना है कि लाश काफी हद तक जली हुई है, जिसके कारण पहचान में दिक्कत आ रही है। आसपास के थानों में दर्ज लापता युवतियों की सूची भी मंगवाई गई है, जिससे पहचान की पुष्टि की जा सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि हत्या कहीं और भी की गई हो सकती है और बाद में शव को सुनसान इलाके में लाकर जलाया गया है।

घटनास्थल पर खून के निशान और जले हुए अवशेषों की स्थिति देखकर यह स्पष्ट है कि आरोपी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

भिलाई

छत्तीसगढ़

