TVK Vijay Rally भगदड़ : मौत का आंकड़ा 40 पहुंचा, टीवीके ने की सीबीआइ जांच की मांग

कार्यक्रम के लिए आधिकारिक अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक की थी, लेकिन टीवीके के ट्विटर हैंडल से विजय के दोपहर 12 बजे पहुंचने की घोषणा कर दी गई। इससे सुबह 11 बजे से ही भारी भीड़ जमा हो गई। विजय निर्धारित समय से काफी देर, रात 7:40 बजे पहुंचे, जिससे भीड़ को आठ घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा।डीजीपी ने कहा, “हम किसी को दोष नहीं दे रहे, सिर्फ तथ्य बता रहे हैं।” उन्होंने बताया कि पुलिस ने आयोजकों को कई बार आगाह किया था, लेकिन वे सिर्फ सहयोग की भूमिका में थे, मुख्य प्रबंधक नहीं। विजय के पहुंचने पर भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने विजय को सुरक्षित निकाला, लेकिन मैदान पर स्थिति संभल नहीं सकी।तमिलनाडु सरकार ने हादसे की जांच के लिए आयोग गठित किया है। एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) डेविडसन देवाशीर्वादम समेत कई शीर्ष अधिकारी, 2,000 से अधिक पुलिसकर्मी करूर में तैनात किए गए हैं। डीजीपी वेंकटरमण ने कहा कि भीड़ प्रबंधन में खामियां और आयोजन स्थल की सीमित जगह हादसे का बड़ा कारण बनीं।