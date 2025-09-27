TVK की चुनाव रैली में दम घुटने से 6 बच्चों समेत 31 जनों की मौत

चेन्नई. टीवीके नेता विजय की रैलियों में उमड़ रही भीड़ और प्रशासन द्वारा अनुमति देने को लेकर की जा रही खींचतान के बीच शनिवार को करूर में एक दुखद हादसे में तीन बच्चों समेत 31 जनों की मौत हो गई। ये सभी विजय की रैली में शामिल होने आए थे और कथित रूप से दम घुटने से इनकी मौत हुई है। इन सभी को मृत अवस्था में ही करूर सरकारी अस्पताल लाया गया। इसी तरह चालीस से अधिक जने अचेत हैं जिनका सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है।स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि वे करूर के लिए निकल चुके हैं। घायलों को अस्पतालों में दाखिल कराया है। सेलम व आस-पास के जिलों से विशेषज्ञों की टीम को करूर रवाना कर दिया गया है। उनके अनुसार अस्पताल लाए गए सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मृतकों में छह बच्चे, नौ पुरुष और सोलह महिलाएं हैं। इन सभी के पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है। हमारा फिलहाल फोकस अस्पताल में भर्ती लोगों को बचाना है, जिनकी हालत नियंत्रण में बताई गई है। वहीं, तिरुचि से स्कूल शिक्षा मंत्री अन्बिल महेश ने भी हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे भी सीएम के आदेश पर करूर जा रहे हैं।