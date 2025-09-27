TVK की चुनाव रैली में दम घुटने से 6 बच्चों समेत 31 जनों की मौत

स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों की पुष्टि की, चालीस से अधिक का चल रहा उपचार
चेन्नई. टीवीके नेता विजय की रैलियों में उमड़ रही भीड़ और प्रशासन द्वारा अनुमति देने को लेकर की जा रही खींचतान के बीच शनिवार को करूर में एक दुखद हादसे में तीन बच्चों समेत 31 जनों की मौत हो गई। ये सभी विजय की रैली में शामिल होने आए थे और कथित रूप से दम घुटने से इनकी मौत हुई है। इन सभी को मृत अवस्था में ही करूर सरकारी अस्पताल लाया गया। इसी तरह चालीस से अधिक जने अचेत हैं जिनका सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है।स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि वे करूर के लिए निकल चुके हैं। घायलों को अस्पतालों में दाखिल कराया है। सेलम व आस-पास के जिलों से विशेषज्ञों की टीम को करूर रवाना कर दिया गया है। उनके अनुसार अस्पताल लाए गए सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मृतकों में छह बच्चे, नौ पुरुष और सोलह महिलाएं हैं। इन सभी के पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है। हमारा फिलहाल फोकस अस्पताल में भर्ती लोगों को बचाना है, जिनकी हालत नियंत्रण में बताई गई है। वहीं, तिरुचि से स्कूल शिक्षा मंत्री अन्बिल महेश ने भी हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे भी सीएम के आदेश पर करूर जा रहे हैं।
विजय को देखते ही बिगड़ी व्यवस्था
बता दें कि विजय को करूर के वेलूसामीपुरम में कथित रूप से दोपहर बारह बजे प्रचार की अनुमति दी गई थी। हालांकि वे नामक्कल और आस-पास के इलाकों में प्रचार कर करीब सात बजे ही करूर पहुंचे थे। उनके आगमन व भाषण देने की शुरुआत के साथ वहां दोपहर से जुटी भीड़ में भगदड़ के हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से लोग बेहोश होने लगे। सूत्रों की मानें तो तभी तीन से चार एम्बुलेंस के सायरन बजना शुरू हो गए ताकि अचेत लोगों को अस्पताल ले जाया जा सके। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने विजय को भाषण समाप्त कर वहां से जाने को कहा और अभिनेता वहां से लौट गए। हालांकि इस दुर्घटना को लेकर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस अफसरों के अनुसार वहां कानून-व्यवस्था सामान्य है। जनता से अपील की गई है कि वे पुलिस का सहयोग करें।
सीएम ने दिए आदेश
सीएम स्टालिन ने कहा कि करूर से आने वाली खबर बड़ी ही दुखद व चिंताजनक है। उन्होंने मंत्री अन्बिल महेश, स्वास्थ्य मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता के. सेंथिल बालाजी को आदेश दिया कि वे राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाएं। अस्पताल में भर्ती तीस जनों को उच्च स्तरीय उपचार दिया जाए। करूर में कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अफसरों से पूछताछ की है। वे रविवार को करूर जाकर हालात का जायजा करेंगे।