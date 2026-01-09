9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

20 लोगों की जान लेने वाले अफसरों का सरकार ने कर दिया प्रमोशन, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

INDORE CASE - पूर्व कमिश्नर, कलेक्टर सहित कई अफसरों की बढ़ी मुश्किलें, गैर इरादतन हत्या के लिए जिला कोर्ट में लगाई याचिका

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Jan 09, 2026

INDORE DEATH CASE

अफसरों पर केस दर्ज कराने इंदौर कोर्ट में नई याचिका- demo Pic

Indore Court- इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या 20 हो चुकी है। इस केस में एमपी के कई अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंदौर में तैनात रहे इन अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। शहर के भागीरथपुरा में जहरीले पेयजल से हुई मौतों के मामले में इंदौर जिला अदालत में यह केस लगाया गया है। भागीरथपुरा निवासी रामू सिंह ने जहरीले पानी से हुई मौतों के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनपर एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका लगाई है। उन्होंने दलील दी कि ये स्पष्ट रूप से गैर इरादतन हत्या का केस है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौतों के जिम्मेदार अफसरों को सरकार ने पदोन्नत कर दिया है। कोर्ट ने केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब ​की है।

भागीरथपुरा के मामले में अब हाई कोर्ट के साथ ही जिला अदालत में भी याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता रामू सिंह का कहना है कि भागीरथपुरा निवासी लंबे अर्से से गंदा पानी पी रहे हैं। 2024 में इससे एक युवती की मौत के बाद नर्मदा की पाइप लाइन बदलने के टेंडर भी जारी हो गए थे लेकिन इंदौर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त ने इसे दबा दिया। बाद में इंदौर आए आयुक्त दिलीप यादव और वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी टेंडर पास नहीं किया। त्रासदी के बाद 30 दिसंबर को टेंडर पास किया।

लोगों की जान लेने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को प्रमोट करने का आरोप

याचिका में कोर्ट से मामले में मौत के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई है। जांच होने तक सभी अधिकारियों को पद से हटाने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इतने लोगों की जान लेने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को राज्य सरकार ने प्रमोट कर दिया है।

इंदौर जिला कोर्ट में लगी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने बाणगंगा थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को रखी गई है।

गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग

याचिका में इंदौर नगर निगम के तत्कालीन दोनों आयुक्त, अपर आयुक्त रोहित और जल कार्य अधीक्षक यंत्री संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि टेंडर समय पर पास हो जाता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती।

इंदौर हाईकोर्ट भी दूषित पेयजल से हुई मौतों पर गुस्सा जता चुका

अधिवक्ता दिलीप नागर के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने वे बाणगंगा पुलिस थाने भी गए थे। पुलिस ने हमारा आवेदन ही नहीं लिया। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट भी दूषित पेयजल से हुई मौतों पर गुस्सा जता चुका है।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश
मंदसौर
school holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 05:03 pm

Published on:

09 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 20 लोगों की जान लेने वाले अफसरों का सरकार ने कर दिया प्रमोशन, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में दर्दनाक हादसा: कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने खोए अपने बच्चे, पूरे प्रदेश में शोक

congress leaders family tragedy indore accident
इंदौर

‘अजय’ बनकर मिला ‘सलमान’, होटल में ले जाकर किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

indore-news
इंदौर

पाकिस्तानी पत्नी की अपील- ‘मेरे पति ने सगाई कर ली है, अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहा’

Pakistani woman Nikita
इंदौर

बड़ा हादसा: कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी समेत तीन की मौत

indore-news
इंदौर

राहुल गांधी के आने से पहले दो धड़ों में बंटी कांग्रेस! कमलनाथ-दिग्विजय ने भी बनाई दूरी

Rahul Gandhi bhagirathpura visit suspense Congress divided into factions mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.