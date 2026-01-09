एमपी में फिर मिला करोड़ों रुपये का दुर्लभ सांप, थैले में लेकर जा रहे थे लोग

red sand boa snake smuggling case
Red Sand Boa Snake: मध्यप्रदेश में एक बार फिर रेड सैंड बोआ स्नेक की तस्करी का मामला सामने आया है। मामला मंदसौर का है जहां वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ स्नेक की तस्करी के मामले में मध्यप्रदेश के तीन जिलों के तस्करों को पकड़ा है। इस दौरान एक आरोपी फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से दुर्लभ रेड सैंड बोआ स्नेक की तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी।
वन मंडलाधिकारी संजय रायखेरे ने बताया कि वन्यप्राणी रेड सैंड बोआ स्नेक (Red Sand Boa) वैज्ञानिक नाम Eryx johnii की अवैध तस्करी (खरीद फरोख्त) की मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर बताए गए हुलिए के अनुसार व्यक्तियों को हवाई पट्टी भालोट रोड़ मंदसौर के पास खेत में देख घेराबंदी कर पकड़ा गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो आरोपियों के पास से 1 रेड सैंड बोआ स्नेक बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी वरसिंह भाग निकला जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से एक मोटर साइकिल भी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम बद्रीलाल निवासी जेठाना तहसील पिपलौदा जिला रतलाम, नवीन जैन निवासी खानपुरा जिला मंदसौर और कौसर बेग निवासी रिसाला मस्जिद नीमच हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेड सैंड बोआ स्नेक की कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जाती है। कुछ देशों में इसे लकी स्नैक या गुड लक चार्म के रूप में देखा जाता है। इस सांप से जुड़ा एक अंधविश्वास भी है कि इससे धन-संपत्ति या सौभाग्य प्राप्त होता है जिसके कारण इसका अवैध व्यापार भी होता है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली दवाओं में होना बताया जाता है। तंत्र मंत्र के लिए इस सांप का उपयोग होने के कारण इसकी तस्करी होने की बातें सामने आई हैं। इस सांप का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने के साथ ही नशे और कैंसर के इलाज में भी होने के कारण इसकी तस्करी विदेशों में की जाती है। ये भी बता दें कि दो मुंह वाला रेड सैंड बोआ स्नेक बेहद ही दुर्लभ प्रजाति का सांप होता है। रेड सैंड बोआ सांप की पूंछ और मुंह एक समान दिखाई देने के कारण इसे दो मुंहा सांप भी कहा जाता है। भारत में रेड सैंड बोआ स्नेक को पकड़ना व बेचना या मारना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है।
