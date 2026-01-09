बताशा वाली संकरी गली के पुराने कोल्ड स्टोरेज में आग गनीमत रही कि छोटे दमकल थे, इन्हीं की मदद से बुझाई

जिस जगह हादसा हुआ वहां पर आसपास बड़ी संख्या में दुकानें और रहवासी मकान हैं। आग की लपटें 2 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊपर उठ रहीं थीं। आसपास के लोग आग देखकर घबरा गए। बिल्डिंग में बड़े-बड़े लकड़ी के फ्रेम लगे थे। छप्पर भी धू-धूकर जल रहा था। कहा जा रहा था कि यह पुरानी कोल्ड स्टोर की बिल्डिंग खंडहर हो चुकी थी, जिसे तोड़ा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि बिल्डिंग के चौकीदार या मजदूर ने अलाव जलाया और अलाव से आग लग गई।