बताशा वाली संकरी गली के पुराने कोल्ड स्टोरेज में आग गनीमत रही कि छोटे दमकल थे, इन्हीं की मदद से बुझाई

रामपुरा वार्ड बताशा वाली गली स्थित एक पुराने कोल्ड स्टोर में भीषण आग लग गई। बीच बाजार आग की लपटें उठीं तो क्षेत्र में दहशत फैल गई। आनन-फानन में नगर निगम और मकरोनिया नगर पालिका की 4 फायर ब्रिगेड (दमकल) मौके पर पहुंची। देर रात तक फायर ब्रिगेड के साथ कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया लेकिन अंदर आग धधकती रही।
नगर निगम के फायर ब्रिगेड प्रभारी शईद उद्दीन कुरैशी ने बताया कि रात करीब 10.17 बजे सूचना मिली की बताशा वाली गली में आग लगी है। फायर ब्रिगेड वाहन के चालक प्रकाश पटेल, आसिफ सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहां पारस कोल्ड स्टोर की करीब 20 हजार वर्गफीट की पुरानी बिल्डिंग में आग की लपटें उठ रहीं थी। आग करीब 4 हजार वर्गफीट में लगी थी।
हादसा बताशा वाली गली में अंदर हुआ था, लिहाजा बड़े वाहन गली में नहीं जा रहे थे, गनीमत है कि नगर निगम के पास गलियों में लगी आग बुझाने के लिए छोटे फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध हैं। नगर निगम के 3 और मकरोनिया नगर पालिका का 1 फायर ब्रिगेड बारी-बारी से आग पर काबू पाने का प्रयास करता रहा। रात करीब 12 बजे तक फायर वाहनों ने 4-5 चक्कर लगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
जिस जगह हादसा हुआ वहां पर आसपास बड़ी संख्या में दुकानें और रहवासी मकान हैं। आग की लपटें 2 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊपर उठ रहीं थीं। आसपास के लोग आग देखकर घबरा गए। बिल्डिंग में बड़े-बड़े लकड़ी के फ्रेम लगे थे। छप्पर भी धू-धूकर जल रहा था। कहा जा रहा था कि यह पुरानी कोल्ड स्टोर की बिल्डिंग खंडहर हो चुकी थी, जिसे तोड़ा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि बिल्डिंग के चौकीदार या मजदूर ने अलाव जलाया और अलाव से आग लग गई।
