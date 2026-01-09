4 हजार से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, ‘स्लिप’ को लेकर बड़ा ऐलान

Pension Slip प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Pension Slip:मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (Madhya Pradesh Power Transmission Company) ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक और डिजिटल पहल की है। कंपनी की आईटी सेल और पेंशन विभाग की संयुक्त टीम के प्रयासों से अब एमपी ट्रांसको के लगभग 4.500 पेंशनर्स चाहे वे किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करते हों कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल मेहरोत्रा ने बताया, अब तक केवल यूनियन बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनर्स के लिए ही ऑनलाइन पेंशन स्लिप उपलब्ध थी। लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को विकसित करने में आईटी सेल के सिस्टम एनालिस्ट शाबू मैथ्यू और पेंशन सेक्शन के लेखाधिकारी मल्हार बेहरा का विशेष योगदान रहा।
जानकारी के बता दें कि पेंशन स्लिप (Pension Slip) एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। जिसमें पेंशनर को हर महीने मिलने वाली पेंशन की पूरी जानकारी देता है, जिसमें मूल पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), टैक्स (TDS) कटौती और बैंक खाते में जमा हुई कुल राशि का विवरण होता है, जो वित्तीय योजना और रिकॉर्ड रखने के लिए ज़रूरी है।
मूल पेंशन- पेंशन का आधारभूत हिस्सा
महंगाई भत्ता- महंगाई के हिसाब से मिलने वाला भत्ता.
कटौती - जैसे टैक्स (TDS) या अन्य कोई कटौतियां.
बकाया या संशोधन- यदि कोई बकाया राशि या पेंशन में बढ़ोतरी हुई हो
बैंक क्रेडिट डिटेल्स- खाते में जमा हुई कुल शुद्ध राशि और तारीख
हर पेशनर्स के लिए पेंशन स्लिप इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसमें हर महीने जमा हुई पेंशन की पूरी जानकारी होती है। इसमें यह भी लिखा होता है कि कुल कितना पैसा आया, किन कारणों से कितना कटौती हुई, क्या कोई संशोधन किया गया और क्या कोई arrears जोड़े गए। ये सारी जानकारी पेंशनरों के लिए उनकी वित्तीय योजना और रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी होती है।
