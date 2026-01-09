4 हजार से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, ‘स्लिप’ को लेकर बड़ा ऐलान

मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल मेहरोत्रा ने बताया, अब तक केवल यूनियन बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनर्स के लिए ही ऑनलाइन पेंशन स्लिप उपलब्ध थी। लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को विकसित करने में आईटी सेल के सिस्टम एनालिस्ट शाबू मैथ्यू और पेंशन सेक्शन के लेखाधिकारी मल्हार बेहरा का विशेष योगदान रहा।