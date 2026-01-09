9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

4 हजार से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, ‘स्लिप’ को लेकर बड़ा ऐलान

Pension Slip: पेंशनर्स चाहे वे किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करते हों कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 09, 2026

Pension Slip

Pension Slip प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Pension Slip:मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (Madhya Pradesh Power Transmission Company) ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक और डिजिटल पहल की है। कंपनी की आईटी सेल और पेंशन विभाग की संयुक्त टीम के प्रयासों से अब एमपी ट्रांसको के लगभग 4.500 पेंशनर्स चाहे वे किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करते हों कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल मेहरोत्रा ने बताया, अब तक केवल यूनियन बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनर्स के लिए ही ऑनलाइन पेंशन स्लिप उपलब्ध थी। लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को विकसित करने में आईटी सेल के सिस्टम एनालिस्ट शाबू मैथ्यू और पेंशन सेक्शन के लेखाधिकारी मल्हार बेहरा का विशेष योगदान रहा।

क्या होती पेंशन स्लिप

जानकारी के बता दें कि पेंशन स्लिप (Pension Slip) एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। जिसमें पेंशनर को हर महीने मिलने वाली पेंशन की पूरी जानकारी देता है, जिसमें मूल पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), टैक्स (TDS) कटौती और बैंक खाते में जमा हुई कुल राशि का विवरण होता है, जो वित्तीय योजना और रिकॉर्ड रखने के लिए ज़रूरी है।

पेंशन स्लिप में क्या क्या होता है…

मूल पेंशन- पेंशन का आधारभूत हिस्सा
महंगाई भत्ता- महंगाई के हिसाब से मिलने वाला भत्ता.
कटौती - जैसे टैक्स (TDS) या अन्य कोई कटौतियां.
बकाया या संशोधन- यदि कोई बकाया राशि या पेंशन में बढ़ोतरी हुई हो
बैंक क्रेडिट डिटेल्स- खाते में जमा हुई कुल शुद्ध राशि और तारीख

क्यों है जरूरी पेंशन स्लिप ?

हर पेशनर्स के लिए पेंशन स्लिप इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसमें हर महीने जमा हुई पेंशन की पूरी जानकारी होती है। इसमें यह भी लिखा होता है कि कुल कितना पैसा आया, किन कारणों से कितना कटौती हुई, क्या कोई संशोधन किया गया और क्या कोई arrears जोड़े गए। ये सारी जानकारी पेंशनरों के लिए उनकी वित्तीय योजना और रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी होती है।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 05:06 pm

Published on:

09 Jan 2026 05:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 4 हजार से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, ‘स्लिप’ को लेकर बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिषद में हंगामा फिर भी जनता को चपत, फाइलों में दफन हुई छह प्रतिशत संपत्तिकर की छूट

nagar nigam parishad meeting
ग्वालियर

आधार-समग्र आइडी बेकार, 2003 का वोट याद नहीं, 2026 में वोट का अधिकार पड़ा खतरे में

नो मैपिंग ने हजारों मतदाताओं की नींद उड़ाई, कतार में खड़े पर, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे
ग्वालियर

सिंधिया राजघराने की संपत्ति पर घमासान! हाईकोर्ट ने बढ़ाई राजीनामे की समय-सीमा

jyotiraditya scindia
ग्वालियर

ठंड ने तोड़ा 24 साल का रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे इस जिले में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Cold breaks record gwalior temperature drop severe cold Jet Stream Winds
ग्वालियर

ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

cold-in-mp
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.