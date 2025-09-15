तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत

छपारा/सादक सिवनी. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सादकसिवनी गांव के पास शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह सिवनी से जबलपुर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सडक़ पार कर रहे साइकिल सवार राजकुमार भारती (35) निवासी सादक सिवनी को टक्कर मार दी। हादसे में राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोडकऱ मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हादसा इतना भीषण था कि राजकुमार का शव बुरी तरह ट्रक के नीचे दब गया। वहीं शुक्रवार शाम को छपारा के संजय कॉलोनी निवासी गुलाम बाबू (62) बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सादक सिवनी चौक पर एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार घायल कर दिया। बुजुर्ग को छपारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।