एमपी में गर्लफ्रेंड को मारकर कमरे में दफनाया, फिर दो रात वहीं सोता रहा प्रेमी…

MP News: गर्लफ्रेंड को कमरे में दफनाने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया था लेकिन वो कस्टडी से फरार हो गया...।

2 min read

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 05, 2025

tikamgarh

Boyfriend kills girlfriend buries her in room sleeps there for two nights

MP News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के पुलिस महकमे में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चकरपुर चौकी से हत्या का एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को अपने ही कमरे में दफन कर दिया था। वह दो रात इसी कमरे में सोया। जब मामला खुला और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह थोड़ी देर चौकी में पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद फरार हो गया। यह मामला सामने आते ही पूरे में सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है तो एसपी ने चौकी प्रभारी सहित दो आरक्षकों पर विभागीय जांच प्रस्तावित कर दी है।

गर्लफ्रेंड को मारकर कमरे में दफनाई लाश

मामला निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र की चौकी चकरपुर के ग्राम रजपुरा का है। ओरछा थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा ने बताया कि आरोपी रतिराम राजपूत 23 साल का अपने ही घर के सामने रहने वाली रोहणी राजपूत से प्रेम प्रसंग चलता था। कुछ महीने पहले रोहिणी की शादी उसके घर वालों ने कर दी थी लेकिन वो बीते दिनों अपने मायके आई। रोहिणी शुक्रवार की शाम को रतिराम से फिर से मिलने के गई हुई थी लेकिन रतिराम उसके साथ अब संबंध नहीं रखना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद में आरोपी ने गला दबाकर रोहिणी की हत्या कर दी। रोहिणी के शव को आरोपी रतिराम ने घर के कमरे में ही कच्चा फर्श खोदकर दफन कर दिया था और दो रात उसी कमरे में प्रेमिका के दफन शव के पास सोता रहा।

परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी

शुक्रवार की देर रात तक जब रोहिणी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पूरी रात तलाश करने के बाद भी जब रोहिणी का पता नहीं चता तो परिजनों ने चौकी में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं रतिराम की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस को सूचना दी गई तो शनिवार की देर रात पुलिस ने रतिराम के घर पहुंच कर उससे सख्ती से पूछताछ की। इस पर रतिराम ने सबकुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके कमरे का फर्श खोदकर रोहिणी का शव जब्त कर लिया और रतिराम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से रतिराम पुलिस कस्टडी में था लेकिन इसी दौरान आरोपी रतिराम पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

