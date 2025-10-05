एमपी में गर्लफ्रेंड को मारकर कमरे में दफनाया, फिर दो रात वहीं सोता रहा प्रेमी…

मामला निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र की चौकी चकरपुर के ग्राम रजपुरा का है। ओरछा थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा ने बताया कि आरोपी रतिराम राजपूत 23 साल का अपने ही घर के सामने रहने वाली रोहणी राजपूत से प्रेम प्रसंग चलता था। कुछ महीने पहले रोहिणी की शादी उसके घर वालों ने कर दी थी लेकिन वो बीते दिनों अपने मायके आई। रोहिणी शुक्रवार की शाम को रतिराम से फिर से मिलने के गई हुई थी लेकिन रतिराम उसके साथ अब संबंध नहीं रखना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद में आरोपी ने गला दबाकर रोहिणी की हत्या कर दी। रोहिणी के शव को आरोपी रतिराम ने घर के कमरे में ही कच्चा फर्श खोदकर दफन कर दिया था और दो रात उसी कमरे में प्रेमिका के दफन शव के पास सोता रहा।