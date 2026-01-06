6 जनवरी 2026,

मंगलवार

टीकमगढ़

गोटेट के जंगल में वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त

टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र के गोटेट जंगल में वन विभाग ने एक बार फिर बुलडोजर चलाकर ३० हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया है। दो चली वन विभाग की कार्रवाई में कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त कर दिया है। वन परिक्षेत्र की बीट चंदेरा के कक्ष क्रमांक पी 242 एवं नवीन कक्ष क्रमांक [&hellip;]

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Jan 06, 2026

दो दिन चली बड़ी कार्रवाई में 30 हेक्टेयर वन भूमि का हटाया अतिक्रमण, नामजद वन मामला दर्ज

दो दिन चली बड़ी कार्रवाई में 30 हेक्टेयर वन भूमि का हटाया अतिक्रमण, नामजद वन मामला दर्ज

टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र के गोटेट जंगल में वन विभाग ने एक बार फिर बुलडोजर चलाकर ३० हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया है। दो चली वन विभाग की कार्रवाई में कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त कर दिया है। वन परिक्षेत्र की बीट चंदेरा के कक्ष क्रमांक पी 242 एवं नवीन कक्ष क्रमांक पी 565 स्थित क्षेत्र से वर्षों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है। अतिक्रमण कारियों पर नामदज मामला दर्ज किया गया है।

वन विभाग ने अभियान के दौरान लगभग 30 हेक्टेयर से अधिक बहुमूल्य वन भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया है। जिस पर वर्षों से अवैध रूप से खेती,निर्माण और रहवास किया जा रहा था। वन संपदा की रक्षा एवं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 4 एवं 5 जनवरी को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया है। दो दिनों की कार्रवाई में लगभग ३० हेक्टेयर का अतिक्रमण हटा है।

अवैध निर्माणों पर चला जेसीबी का पंजा

बेदखली अभियान में दो जेसीबी मशीनों का उपयोग करते हुए अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्मित कच्चे एवं पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी, झोपडिय़ां एवं अन्य संरचनाएं ध्वस्त कर दी गईं। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से वन भूमि में बड़ी खाइयां, गहरे गड्ढे एवं ट्रेंच भी खुदवाई गईं, ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न किया जा सके।

नामजद अतिक्रमणकारियों पर वन अपराध दर्ज

कार्रवाई के दौरान धरमू अहिरवार, छंदी अहिरवार, जहिंद्र अहिरवार, करण आदिवासी, रामदास अहिरवार सहित अन्य अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ नामजद वन मामला दर्ज किया है। दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की तैयारी है।

पुलिस बल व पूरा वन अमला रहा मौजूद

कार्रवाई को शांतिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए लिधौरा थाना पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही जतारा रेंज का संपूर्ण पुरुष एवं महिला वन अमला मौके पर उपस्थित रहा। प्रशासनिक समन्वय के साथ बिना किसी अप्रिय घटना के अभियान को सफ लतापूर्वक पूर्ण किया गया। इसके साथ ही वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार रहे।

Published on:

06 Jan 2026 12:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / गोटेट के जंगल में वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में एक माह शेष

अधूरे सिलेबस को लेकर छात्र चिंतित, सही रणनीति से ही मिलेगा बेहतर परिणाम
टीकमगढ़

गांधी चौराहे से कोतवाली तक घंटा नाद, भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप

दूषित पानी से 14 मौतों पर कांग्रेस का आक्रोश
टीकमगढ़

रात्रि में न्यूनतम 4.2 डिग्री तापमान और अधिकतम 21 डिग्री

दोपहर डेढ बजे तक रहा कोहरा, दिन भर चलती रही ठंडी हवाएं
टीकमगढ़

2023 में 10500 हितग्राहियों को बांटे गए थे प्रमाण पत्र, भी ठंडे बस्ते में 120 करोड़ के विकास कार्य

भू स्वामी अधिकार पत्र मिले, पर जमीन का आज तक नहीं मिला कब्जा
टीकमगढ़

किराए के भवनों में चल रहे शहर के आंगनबाड़ी केंद्र, हर माह 1.32 लाख रुपए किराया भुगतान

७४ केंद्रों में से सिर्फ ८ के पास है सरकारी भवन, भवन के लिए जमीन खोजने जारी हुए थे आदेश
टीकमगढ़
