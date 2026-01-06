गोटेट के जंगल में वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त

टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र के गोटेट जंगल में वन विभाग ने एक बार फिर बुलडोजर चलाकर ३० हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया है। दो चली वन विभाग की कार्रवाई में कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त कर दिया है। वन परिक्षेत्र की बीट चंदेरा के कक्ष क्रमांक पी 242 एवं नवीन कक्ष क्रमांक पी 565 स्थित क्षेत्र से वर्षों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है। अतिक्रमण कारियों पर नामदज मामला दर्ज किया गया है।