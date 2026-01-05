2023 में 10500 हितग्राहियों को बांटे गए थे प्रमाण पत्र, भी ठंडे बस्ते में 120 करोड़ के विकास कार्य

राधापुर सरपंच सखी मान सिंह लोधी और पातरखेरा सरपंच शांति भूपेंद्र लोधी ने बताया कि राधापुर में 15 और पातरखेरा में 80 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत अधिकार पत्र दिए गए थे। इसी तरह सातखेरा, सुंदरपुर, दरी सहित अन्य गांवों में मिलाकर करीब 10500 हितग्राहियों को लाभ मिला था, लेकिन किसी को भी वास्तविक रूप से जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। सरपंचों ने इस संबंध में जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राजस्व विभाग को लिखित शिकायतें भी की गईं, लेकिन प्रमाण पत्र वितरण के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।