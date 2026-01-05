रात्रि में न्यूनतम 4.2 डिग्री तापमान और अधिकतम 21 डिग्री

कृषि वैज्ञानिक डॉ दीपक कोरडे ने बताया कि इन दिन अधिकतक तापमान १९ से 2१ डिग्री के बीच रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान ४ से ३ डिग्री तक गिर सकता है। इस सप्ताह लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इस ठंड से दिन भर जन जीवन प्रभावित रहा। हर जगह निजी अलाव दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार को सुबह से शाम तक आसमान में बादल छाए रहे थे। शीतलहर के कारण शुक्रवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया था, हालांकि शनिवार को दिन के तापमान में ३ डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई।