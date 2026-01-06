हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में एक माह शेष

अधूरे सिलेबस को लेकर छात्र चिंतित, सही रणनीति से ही मिलेगा बेहतर परिणाम
टीकमगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फ रवरी माह से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं के लिए अब छात्रों के पास सिलेबस के रिवीजन के लिए करीब एक माह का ही समय शेष है। ऐसे में अधिकांश छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम का पूर्ण रिवीजन एक बड़ी चुनौती बन गया है।
परीक्षा का दबाव समय की कमी और बेहतर परिणाम की अपेक्षाओं के बीच छात्र यदि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन के साथ तैयारी करे, तो अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते है। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी केवल अधिक समय तक पढऩे से नहीं, बल्कि सुनियोजित रिवीजन प्लान से ही सफल होती है।
शिक्षकों ने बताया कि एक माह का समय भले ही कम प्रतीत हो, लेकिन यदि छात्र प्रतिदिन 6 से 7 घंटे नियमित पढ़ाई करें और विषयवार योजना बनाकर तैयारी करें, तो अच्छे परिणाम संभव है। हालांकि कई विद्यालयों में विषय अधूरे रहने और अतिरिक्त कक्षाओं का अपेक्षित लाभ न मिलने से छात्रों में चिंता बनी हुई है। वहीं प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाने के कारण छात्रों को परीक्षा की तैयारी के साथ छूटी पढ़ाई पूरी करने में कठिनाई हो रही है।
शिक्षक सतीश खरे ने बताया कि छात्र 30 दिन का रिवीजन प्लान बनाएं। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे अध्ययन करें। सप्ताह में एक दिन केवल टेस्ट और रिवीजन के लिए रखे और साथियों के साथ ग्रुप बनाकर प्रश्नपत्र हल करे। ऑनलाइन पढ़ाई का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करे। बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम सिलेबस का अध्ययन करे। मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें और लिखित अभ्यास पर विशेष ध्यान दे।
जिले के 31 संकुल केंद्रों में लगभग 5600 शिक्षक पदस्थ है। इनमें से बड़ी संख्या में शिक्षक एसआइआर सर्वे में बीएलओ के रूप में तैनात रहे। जिससे कई संकुलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। जिले में वर्तमान में 12638 हाईस्कूल और 9042 हायर सेकेंडरी छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इस स्थिति को लेकर छात्रए शिक्षक और विभागीय अधिकारी सभी परिणाम को लेकर चिंतित है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 हाईस्कूल 10924 छात्र-छात्राआ में से 4632 छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण और रिजल्ट 43. 25 प्रतिशत। हायर सेकेंडरी 8089 छात्र-छात्राओं में से 2518 अनुत्तीर्ण और रिजल्ट 49.79 प्रतिशत दर्ज था। इसी तरह वर्ष 2025 में हाईस्कूल 10098 छात्र-छात्राओं में से 4042 अनुत्तीर्ण और रिजल्ट 59.97 प्रतिशत रहा। वहीं हायर सेकेंडरी 7554 छात्र छात्राओं में से 2722 अनुत्तीर्ण और रिजल्ट 63. 97 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
जिले के जिन संकुल केंद्रों के अंतर्गत विद्यालयों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और विषय अधूरे है, उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा रहे है। यह परीक्षा का महत्वपूर्ण समय है और विभाग का प्रयास रहेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर वार्षिक परिणाम दर्ज किया जाए।
