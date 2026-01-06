हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में एक माह शेष

शिक्षकों ने बताया कि एक माह का समय भले ही कम प्रतीत हो, लेकिन यदि छात्र प्रतिदिन 6 से 7 घंटे नियमित पढ़ाई करें और विषयवार योजना बनाकर तैयारी करें, तो अच्छे परिणाम संभव है। हालांकि कई विद्यालयों में विषय अधूरे रहने और अतिरिक्त कक्षाओं का अपेक्षित लाभ न मिलने से छात्रों में चिंता बनी हुई है। वहीं प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाने के कारण छात्रों को परीक्षा की तैयारी के साथ छूटी पढ़ाई पूरी करने में कठिनाई हो रही है।