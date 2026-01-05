गांधी चौराहे से कोतवाली तक घंटा नाद, भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप

उन्होंने कि कांग्रेस पीडित परिवारों के साथ खड़ी है और जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहे से सांसद बंगले के घेराव के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने कहा कि वे स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने आए है और प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करे।