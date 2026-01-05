गांधी चौराहे से कोतवाली तक घंटा नाद, भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप

दूषित पानी से 14 मौतों पर कांग्रेस का आक्रोश
टीकमगढ़ इंदौर में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इसी क्रम में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में घंटे लेकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और प्रदेश की भाजपा सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया।
धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह आक्रोशपूर्ण रहा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सत्ता के मद में चूर होकर आम जनता की जान की कीमत भूल चुकी है और मौतों के बाद भी संवेदनशीलता दिखाने के बजाय बयानबाजी कर रही है।
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि इंदौर जैसी स्मार्ट सिटी में दूषित पानी से लोगों की मौत होना सरकार और प्रशासन की घोर विफ लता है। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुई मौते है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मामले पर पर्दा डालने और जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है।
विधायक ने कहा कि वरिष्ठ मंत्री एवं इंदौर निवासी कैलाश विजयवर्गीय का इस दुखद घटना पर दिया गया बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक है। पीडित परिवारों के प्रति संवेदना जताने के बजाय ऐसे बयान भाजपा की असंवेदनशील सोच को उजागर करते है। उन्होंने मंत्री से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफे की मांग की।
उन्होंने कि कांग्रेस पीडित परिवारों के साथ खड़ी है और जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहे से सांसद बंगले के घेराव के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने कहा कि वे स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने आए है और प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करे।
कोतवाली परिसर में करीब आधे घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान भी कांग्रेसियों का आक्रोश बना रहा। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की फ ोटो पर कालिख पोतने का प्रयास किया। जिसे पुलिस ने तत्परता से रोकते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ।
