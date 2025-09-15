पुरानी रंजिश पर युवक की लाठी से पीटकर हत्या

सिवनी. कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया मंडी के पास पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक सिमरिया गांव निवासी जीवन बघेल(35) का गांव में ही कुछ लोगों के साथ पूर्व से विवाद चल रहा था। शनिवार शाम सिमरिया गांव निवासी चार लोगों ने मिलकर जीवन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी किशोर वामनकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक जीवन और आरोपी विक्की बघेल सहित अन्य तीन आरोपी निक्की, राजकिशोर एवं बडडू बघेल के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की बघेल सहित चारों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।