राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में पति की हत्या के आरोप तय

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से शादी हुई थी। नवदंपत्ति 21 मई को हनीमून मनाने मेघालय के शिलॉन्ग गए जहां 23 मई को लापता हो गए। 10 दिन बाद एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिली पर पत्नी सोनम तब भी लापता थी। कुछ दिनों बाद शिलांग पुलिस ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा व आकाश, आनंद और विशाल को पकड़कर मामले का राजफाश कर दिया। सोनम ने भी सरेंडर कर दिया था। शिलांग पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए पति राजा की हत्या कराई। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज सहित सभी पांचों आरोपी अभी जेल में ही हैं।