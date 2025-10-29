राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में पति की हत्या के आरोप तय

Sonam Raghuvanshi charged with murder of husband Raja। फोटो- पत्रिका
Sonam Raghuwanshi- एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स की कोर्ट में उसपर पर पति की हत्या के आरोप तय हो गए हैं। सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा सहित 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप तय हो गए हैं। तीन अन्य आरोपियों में सोनम के बॉयफ्रेंड राज के दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं। अब पुलिस सबूत नष्ट करने के तीन आरोपियों सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट पेश करने की तैयारी में लगी है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने 5 सितंबर को चार्जशीट पेश की थी। सोहरा सब-डिवीजन के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने पांचों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए।
अदालत ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत हैं हालांकि आरोपियों के अधिवक्ता ने उन्हें बेगुनाह बताया। कोर्ट ने आरोपियों सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (a) (सबूत गायब करना) और 61(2) (आपराधिक षडयंत्र) के तहत आरोप तय किए।
ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से शादी हुई थी। नवदंपत्ति 21 मई को हनीमून मनाने मेघालय के शिलॉन्ग गए जहां 23 मई को लापता हो गए। 10 दिन बाद एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिली पर पत्नी सोनम तब भी लापता थी। कुछ दिनों बाद शिलांग पुलिस ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा व आकाश, आनंद और विशाल को पकड़कर मामले का राजफाश कर दिया। सोनम ने भी सरेंडर कर दिया था। शिलांग पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए पति राजा की हत्या कराई। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज सहित सभी पांचों आरोपी अभी जेल में ही हैं।
