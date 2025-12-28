एमपी में हाईवे और सड़कों पर 10 लाख गायों का ठिकाना, हटाने में लगेगा कम से कम 2 साल का समय

हाईवे और सड़कों पर 10 लाख गाय- demo pic
Highway- मध्यप्रदेश की प्रमुख सड़कें और हाईवे गायों का ठिकाना बन चुके हैं। इन रास्तों पर लाखों गाय दिन रात पसरी रहती हैं। सड़कों और हाईवे पर गायों के कारण नित नए जानलेवा हादसे हो रहे हैं। वाहनों की टक्कर से सैंकड़ों गौवंश भी बेमौत मारे जा रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए गायों को सड़कों, हाईवे से हटाकर गौशाला भेजने का काम किया जा रहा है लेकिन संख्या ज्यादा होने से इस काम में भी कम से कम 2 साल लग सकते हैं। प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने खुद यह बात कबूल की। उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए गायों पर चिप लगाने की भी बात भी बताई।
पशुपालन व डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शनिवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अपने विभाग की उपलब्धियां बताईं और नई योजनाएं भी साझा कीं।
प्रेस कान्फ्रेंस में राज्य मंत्री लखन पटेल ने माना कि प्रदेश में लाखों गायें सड़कों और हाईवे पर हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार गौशालाओं में सिर्फ 4.75 लाख गायें ही हैं। उनसे प्रदेश की 10 लाख बेसहारा गायों के संबंध में प्रश्न पूछा गया। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा सड़कों पर भटकती इन गायोें को गौशालाओं में भेजेंगे। इस काम में करीब 2 साल लगेंगे।
मंत्री लखन पटेल ने इसके लिए आधुनिक गौशालाएं बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 50 गौशालाएं खोलेगा। 20 गौशालाओं की टेंडर प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यहां गायों की मॉनिटरिंग के लिए हाई टेक सिस्टम बनेगा। उनको चिप लगाएंगे जिससे तुरंत पता चल सकेगा कि वे कहां हैं। एक मेटेलिक चिप गाय के कंधे में लगाई जाएगी जिसमें उसकी नस्ल, उम्र आदि जरूरी जानकारियां होंगी। मंत्री लखन पटेल ने बताया कि अभी प्रदेश में करीब 3 हजार गोशालाएं संचालित की जा रहीं हैं।
