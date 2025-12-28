एमपी में हाईवे और सड़कों पर 10 लाख गायों का ठिकाना, हटाने में लगेगा कम से कम 2 साल का समय

Highway- मध्यप्रदेश की प्रमुख सड़कें और हाईवे गायों का ठिकाना बन चुके हैं। इन रास्तों पर लाखों गाय दिन रात पसरी रहती हैं। सड़कों और हाईवे पर गायों के कारण नित नए जानलेवा हादसे हो रहे हैं। वाहनों की टक्कर से सैंकड़ों गौवंश भी बेमौत मारे जा रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए गायों को सड़कों, हाईवे से हटाकर गौशाला भेजने का काम किया जा रहा है लेकिन संख्या ज्यादा होने से इस काम में भी कम से कम 2 साल लग सकते हैं। प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने खुद यह बात कबूल की। उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए गायों पर चिप लगाने की भी बात भी बताई।