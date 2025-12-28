नए साल में एमपी को मिलेगा ‘6-लेन’ फ्लाईओवर, जंक्शन भी बनेगा

Bhopal-Indore State Highway प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
MP News: भोपाल-इंदौर स्टेट हाईवे पर एक साल में फ्लाई ओवर बनकर तैयार होगा। फंदा में जंक्शन बनेगा। इसके बाद गाड़ियां बिना ट्रैफिक में फंसे आसानी से गुजर सकेंगी। बैरागढ़ का फ्लाईओवर भी जल्द बनकर तैयार होगा। यहां के गुलाब उद्यान के विस्तार की तैयारी भी हैं।
बीते दिन हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा बन रहे तीन एफओबी का निरीक्षण किया। विधायक शर्मा ने बैरागढ़ में भोपाल इंदौर रोड पर 305 करोड़ की लागत से बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। यहां सीवेज लाइन शिफ्टिंग के साथ स्ट्रीट लाइट की शिफ्टिंग एवं सर्विस रोड को चौड़ा करने संबंधी निर्देश दिए।
विधायक ने भोपाल-इंदौर रोड (भोपाल बायपास के जंक्शन ) पर बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। यह फ्लाईओवर भोपाल बायपास से आने वाले ट्रैफिक भोपाल से इंदौर-उज्जैन जाने वाले यातायात को सुगम बनाएगा। इस सिक्सलेन फ्लाईओवर को दिसंबर-26 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
संत हिरदाराम गुलाब उद्यान का अवलोकन करने पहुंचे विधायक शर्मा ने कहा, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) के गुलाब उद्यान में गुलाब लगे हैं। इससे इलाके की खूबसूरती बढ़ गई है। यहां लोग सुबह-शाम घूमने आते हैं। अगले महीने यहां वाटर स्पोर्ट्स कराए जाएंगे। भौंरी तालाब के सौंदर्गीकरण के साथ यहां विश्राम घाट के नवनिर्माण के लिए निरीक्षण किया। गांव बैरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए स्थान चिह्नित किया गया। साथ ही नई बस्ती में विद्युतीकरण कार्य और सड़क निर्माण कार्य के लिए संबंधितों को निर्देशित किया।
मुगालिया छाप में पंचायत द्वारा बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। आत्मनिर्भर मुगालिया छाप बनाने एवं स्थानीय रोजगार देने के उद्देश्य से इस व्यवसायिक परिसर का विस्तार किया जाएगा। कलखेड़ा में पंचायत भवन, मंगल भवन के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। साथ ही कलखेड़ा में नगर निगम भोपाल द्वारा बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की।
