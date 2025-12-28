नए साल में एमपी को मिलेगा ‘6-लेन’ फ्लाईओवर, जंक्शन भी बनेगा

संत हिरदाराम गुलाब उद्यान का अवलोकन करने पहुंचे विधायक शर्मा ने कहा, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) के गुलाब उद्यान में गुलाब लगे हैं। इससे इलाके की खूबसूरती बढ़ गई है। यहां लोग सुबह-शाम घूमने आते हैं। अगले महीने यहां वाटर स्पोर्ट्स कराए जाएंगे। भौंरी तालाब के सौंदर्गीकरण के साथ यहां विश्राम घाट के नवनिर्माण के लिए निरीक्षण किया। गांव बैरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए स्थान चिह्नित किया गया। साथ ही नई बस्ती में विद्युतीकरण कार्य और सड़क निर्माण कार्य के लिए संबंधितों को निर्देशित किया।