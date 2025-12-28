28 दिसंबर 2025,

भोपाल

MP Board Exam 2026 : 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए आया अहम आदेश

MP Board Exam 2026 : 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर बोर्ड द्वारा अहम आदेश जारी किया गया है। शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी से इंकार नहीं कर सकते।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 28, 2025

MP Board Exam 2026

एमपी बोर्ड का शिक्षकों के लिए अहम आदेश (Photo Source- Patrika)

MP Board Exam 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में तैनात किए जाने वाले शिक्षक या कर्मचारी अब परीक्षा कार्य से इंकार नहीं कर सकेंगे। शासन ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू कर दिया है।

जारी आदेश के तहत, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संधारण और विवाद निवारण अधिनियम (एस्मा) के तहत ये फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी काम परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन, मूल्यांकन समेत अन्य जिम्मेदारियां जरूरी होंगी। निर्धारित अवधि में इन कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकता।

शासन की ओर से ये व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच के लिए प्रभावी की है। इस दौरान माशिम से संबद्ध शिक्षक और कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से बच नहीं सकेंगे। आदेश में स्पष्ट है कि, अत्यावश्यक सेवा घोषित होने के बाद कार्य में बाधा डालना या ड्यूटी से मना करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से

एमपी बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी 2026 से आयोजित होने जा रही है। यहां 5वीं की परीक्षा 20 से 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी तो वहीं 8वीं कक्षा की परीक्षा 20 से 28 फरवरी के बीच चलेगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से 4.30 बजे तक चलेंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 6 जनवरी से शुरू होंगी

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 06 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी विस्तृत समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

Published on:

28 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Board Exam 2026 : 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए आया अहम आदेश

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

