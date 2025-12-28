MP Board Exam 2026 : 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए आया अहम आदेश

एमपी बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी 2026 से आयोजित होने जा रही है। यहां 5वीं की परीक्षा 20 से 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी तो वहीं 8वीं कक्षा की परीक्षा 20 से 28 फरवरी के बीच चलेगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से 4.30 बजे तक चलेंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।