भोपाल

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, दो बड़े शहरों को जोड़ेगी वर्ल्ड क्लास मेट्रो ट्रेन

Vande Bharat Metro- इंदौर और उज्जैन को जोड़ेगी वर्ल्ड क्लास वंदेभारत मेट्रो ट्रेन, महज 40 मिनट में पूरा होगा सफर

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 28, 2025

इंदौर और उज्जैन को जोड़ेगी वर्ल्ड क्लास वंदेभारत मेट्रो ट्रेन

इंदौर और उज्जैन को जोड़ेगी वर्ल्ड क्लास वंदेभारत मेट्रो ट्रेन

Vande Bharat Metro - मध्यप्रदेश को एक और वंदेभारत की सौगात मिली है। नई ट्रेन प्रदेश के दो बड़े शहरों इंदौर और उज्जैन को जोड़ेगी। इन दोनों शहरों के बीच वर्ल्ड क्लास वंदेभारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन के लिए अलग से कोई ट्रैक नहीं बनाया जाएगा बल्कि यह वर्तमान रेल लाइनों पर ही चलेगी। उज्जैन सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो चलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वंदे भारत मेट्रो महज 40 मिनट में इंदौर से उज्जैन पहुंच जाएगी।

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसे वर्तमान ट्रेक पर ही शटल के रूप में चलाया जाएगा। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि सिंहस्थ को देखते हुए रेलवे व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी के अंतर्गत उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। इंदौर-उज्जैन वंदे भारत मेट्रो को ‘नमो भारत ट्रेन’ के नाम से भी जाना जाएगा।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो कुल 12 कोच की ट्रेन होगी। इसमें एक बार में 3 हजार से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। वंदे भारत मेट्रो में करीब 1150 सीट रहेगी। अधिकारियों के अनुसार वंदे भारत मेट्रो की डिजाइन कुछ ऐसी है कि करीब 2 हजार लोग खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे।

वंदे भारत मेट्रो का शुभारंभ वाराणसी से

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के कोच स्पेशल होंगे। विशेष रूप से डिजाइन की जा रही इस ट्रेन में आधुनिकतम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि वंदे भारत मेट्रो का शुभारंभ वाराणसी से होगा। इसके बाद इंदौर उज्जैन वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चालू होगी।

उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन:

उज्जैन सिंहस्थ-2028 के पहले होगी प्रारंभ
एक बार में 3200 लोग यात्रा कर सकेंगे
अधिकतम 160 किमी प्रति घंटा की स्पीड

Published on:

28 Dec 2025 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, दो बड़े शहरों को जोड़ेगी वर्ल्ड क्लास मेट्रो ट्रेन

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

