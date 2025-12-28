एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, दो बड़े शहरों को जोड़ेगी वर्ल्ड क्लास मेट्रो ट्रेन

Vande Bharat Metro - मध्यप्रदेश को एक और वंदेभारत की सौगात मिली है। नई ट्रेन प्रदेश के दो बड़े शहरों इंदौर और उज्जैन को जोड़ेगी। इन दोनों शहरों के बीच वर्ल्ड क्लास वंदेभारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन के लिए अलग से कोई ट्रैक नहीं बनाया जाएगा बल्कि यह वर्तमान रेल लाइनों पर ही चलेगी। उज्जैन सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो चलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वंदे भारत मेट्रो महज 40 मिनट में इंदौर से उज्जैन पहुंच जाएगी।