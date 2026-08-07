Ohh My Dog Film Review: रिश्तों, भरोसे और एक डॉगी की अनोखी कहानी है ‘ओह माय डॉग’, दिल जीत ले गए नन्ही माही और ऑस्कर

लेखक-निर्देशक अमित राय ने कहानी को केवल इंसान और जानवरों के रिश्ते तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके जरिए कई गंभीर सामाजिक मुद्दों को भी छूने की कोशिश की है। फिल्म में पशु प्रेम, वफादारी, जानवरों के प्रति क्रूरता, डॉग मीट कारोबार, मानव और पशु तस्करी जैसे विषयों को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि लालच और आर्थिक मजबूरी इंसान को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। निर्देशक का उद्देश्य स्पष्ट नजर आता है और फिल्म अपने संदेश को प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करती है।