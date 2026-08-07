भारत और विदेश में अलग-अलग तारीख पर क्यों रिलीज होगी ‘Ramayana’? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

रामायण के सीन में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और लक्ष्मण दुबे। (फोटो सोर्स: Sony Pictures Entertainment)
Namit Malhotra on Ramayana Release Date: बीते बुधवार को जब से रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की 'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज हुआ है, तब से फैंस के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दर्शकों को कन्फ्यूजन है कि इसे भारत और विदेश में अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया जाएगा। इस पर अब नमित मल्होत्रा ने बयान देते हुए साफ किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है?
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'रामायण' के इस टेलर में साफ तौर पर बताया गया है कि फिल्म 6 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी, जिसके चलते कई लोग सोच रहे थे कि क्या ये तारीख भारत के लिए भी है, क्योंकि इस साल दिवाली 8 नवंबर को है।
NDTV के साथ एक खास बातचीत में, 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म भारत में दिवाली पर रिलीज होगी, जबकि इंटरनेशनल दर्शकों को फिल्म दो दिन पहले देखने को मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि ट्रेलर में 6 नवंबर का जिक्र है और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि भारत में रिलीज की तारीख बदल गई है, तो प्रोड्यूसर ने दो अलग-अलग तारीखों के पीछे की स्ट्रैटेजी समझाई।
उन्होंने कहा, "हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर 6 नवंबर को रिलीज कर रहे हैं। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन शुक्रवार के हिसाब से होता है, इसलिए यह 6 नवंबर को रिलीज हो रही है। लेकिन भारत में, हम अभी दिवाली पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं।" इससे साफ हो गया है कि जहां विदेशों में यह फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी। वहीं, भारतीय दर्शक इस बहुप्रतीक्षित एपिक फिल्म को दिवाली के आस-पास, यानी 8 नवंबर को देख सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घोषणा नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह के बीच हुई है। हाल ही में रिलीज हुए इंग्लिश ट्रेलर ने ऑनलाइन काफी चर्चा बटोरी है। दर्शकों ने इसके विज़ुअल्स, स्केल और बेहतरीन इंग्लिश डबिंग की तारीफ की है, जो एक्टर्स के लिप मूवमेंट से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है।
sacnilk के अनुसार, रामायण के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भारत के बाहर 50,000 से ज्यादा स्क्रीन पर फिल्म रिलीज करने की तैयारी में हैं। वहीं, भारत में इसे करीब 9,000 स्क्रीन पर उतारे जाने की योजना है। इस तरह फिल्म का कुल ग्लोबल स्क्रीन काउंट 59,000 से अधिक पहुंच सकता है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिलीज प्लान माना जा रहा है।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'रामायण' के पहले भाग में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, यश रावण के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में, सनी देओल हनुमान के रोल में और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नज़र आएंगे। भारतीय दर्शकों के लिए, अब दिवाली पर होने वाली इस शानदार रिलीज़ का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
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