भारत और विदेश में अलग-अलग तारीख पर क्यों रिलीज होगी ‘Ramayana’? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

NDTV के साथ एक खास बातचीत में, 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म भारत में दिवाली पर रिलीज होगी, जबकि इंटरनेशनल दर्शकों को फिल्म दो दिन पहले देखने को मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि ट्रेलर में 6 नवंबर का जिक्र है और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि भारत में रिलीज की तारीख बदल गई है, तो प्रोड्यूसर ने दो अलग-अलग तारीखों के पीछे की स्ट्रैटेजी समझाई।