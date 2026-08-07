पिता के निधन पर छलका अभिनेता अनुज सचदेवा का दर्द, बोले- अपने फेवरेट बेटे के साथ खुश रहिए आप

अनुज सचदेवा ने पिता को किया याद (फोटो सोर्स- Instagram/apnanuj)
Anuj Sachdeva Remembers Late Father: टीवी अभिनेता अनूज सचदेवा के लिए अगस्त का महीना बेहद दुखद खबर लेकर आया। अभिनेता के पिता प्रेम चंद सचदेवा का 2 अगस्त को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पिता को खोने के बाद अनूज ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया। पोस्ट सामने आने के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे अभिनेता के दुख में शामिल हुए और उन्हें इस मुश्किल वक्त में हिम्मत रखने की सलाह दी।
अनूज सचदेवा ने 7 अगस्त को अपने दिवंगत पिता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में प्रेम चंद सचदेवा अपने पालतू कुत्ते के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अभिनेता ने पिता को याद करते हुए बेहद भावुक अंदाज में अपनी भावनाएं जाहिर कीं।
पिता के जाने का दर्द अनूज की पोस्ट में साफ दिखाई दिया। उनके इस पोस्ट पर दोस्तों, साथी कलाकारों और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कमेंट कर संवेदनाएं व्यक्त कीं। कई लोगों ने उनके परिवार के लिए प्रार्थना की और अभिनेता को इस कठिन समय में मजबूत रहने की बात कही।
अनूज सचदेवा की पोस्ट पर अभिनेता गौरव खन्ना ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अनूज के पिता के निधन पर दुख जताते हुए अभिनेता और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। गौरव ने कहा कि इस तरह का नुकसान ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसे भरना आसान नहीं होता।
उन्होंने अनूज को खुद के साथ-साथ अपने परिवार के लिए भी मजबूत बने रहने की सलाह दी। साथ ही दिवंगत प्रेम चंद सचदेवा के लिए शांति की कामना की और कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा अनूज के साथ रहेगा।
गौरव खन्ना के अलावा अभिनेत्री नुहीद सिरुसी ने भी अनूज के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए अभिनेता और उनके परिवार को इस मुश्किल समय से गुजरने के लिए हिम्मत और प्यार मिलने की प्रार्थना की।
टीवी अभिनेता करण मेहरा और जैन इमाम समेत कई अन्य कलाकारों ने भी अनूज की पोस्ट पर दुख जताया। इंडस्ट्री के दोस्तों के इन संदेशों से साफ है कि इस मुश्किल वक्त में अनूज अकेले नहीं हैं और उनके साथियों ने उन्हें भावनात्मक सहारा देने की कोशिश की है।
प्रेम चंद सचदेवा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार की जानकारी भी अनूज ने अपने फॉलोअर्स के साथ साझा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2 अगस्त को दोपहर 3 बजे दिल्ली के पंजाबी बाग श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
पिता के निधन के बाद अनूज के लिए यह बेहद भावुक दौर है। उन्होंने अपने करियर के दौरान टीवी की दुनिया में अलग पहचान बनाई है और कई लोकप्रिय धारावाहिकों का हिस्सा रहे हैं।
अनूज सचदेवा को ‘सबकी लाडली बेबो’, ‘ससुराल गेंदा फूल’, ‘एक हजारों में मेरी बहना है’, ‘साथ निभाना साथिया’, ‘छनछन’, ‘इत्ती सी खुशी’ और ‘शास्त्री सिस्टर्स’ जैसे शोज में देखा जा चुका है। हाल के समय में वह ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में भी नजर आए।
फिलहाल अभिनेता अपने पिता को खोने के गम से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनके टीवी इंडस्ट्री के दोस्त और फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें हिम्मत और संवेदनाएं दे रहे हैं।
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