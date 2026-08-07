पिता के निधन पर छलका अभिनेता अनुज सचदेवा का दर्द, बोले- अपने फेवरेट बेटे के साथ खुश रहिए आप

Anuj Sachdeva Remembers Late Father: टीवी अभिनेता अनूज सचदेवा के लिए अगस्त का महीना बेहद दुखद खबर लेकर आया। अभिनेता के पिता प्रेम चंद सचदेवा का 2 अगस्त को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पिता को खोने के बाद अनूज ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया। पोस्ट सामने आने के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे अभिनेता के दुख में शामिल हुए और उन्हें इस मुश्किल वक्त में हिम्मत रखने की सलाह दी।