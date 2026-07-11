सरकारी मदद के बिना काशी में बनी UP की पहली AI-रोबोटिक्स लैब, क्वीन्स कॉलेज के छात्रों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण

इस लैब का निर्माण क्वींस कॉलेज के पुरातन छात्रसभा के सहयोग और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) बड़ोदरा के निदेशक प्रो. धर्मेंद्र सिंह की मेहनत कि बदौलत हुआ है। वहीं, पीएचएन टेक्नोलॉजी ने इसकी नीव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस लाइफ के उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रो. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अपने पूर्व के विद्यालय के लिए इस तरह का योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज का समय एआई और रोबोटिक्स का है। ऐसे में यदि विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर ही इन तकनीकों की जानकारी मिलेगी तो वे भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।