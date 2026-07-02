BHU में क्रिमिनोलॉजी, पर्सनल लॉ और विवाह उत्तराधिकार पर शुरू होंगे नए कोर्स, एडमिशन के लिए अंतिम तिथि घोषित

क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी कोर्स में निशुल्क पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई तय की गई है। वहीं, हिंदू पर्सनल लॉ में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है जबकि आर्कियोलॉजी में पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। अपराध विज्ञान और कानून के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, सोधार्थियों और पेशवारों को उनके करियर में बढ़त देगा। यह 12 सप्ताह का ऑनलाइन कोर्स है। कोर्स इंस्ट्रक्टर बीएचयू के विधि संकाय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार हैं। इस कोर्स की पढ़ाई 27 जुलाई से 12 अक्टूबर तक की जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रवेश के लिए किसी भी क्षेत्र की योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। यह सभी इच्छुक प्रतिभागियों के लिए कोर्स खुला है।