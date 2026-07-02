2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

BHU में क्रिमिनोलॉजी, पर्सनल लॉ और विवाह उत्तराधिकार पर शुरू होंगे नए कोर्स, एडमिशन के लिए अंतिम तिथि घोषित

Education News : BHU news: varanasi news: बीएचयू में पर्यावरण आधारित प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, हिंदू पर्सनल लॉ, विवाह, उत्तराधिकार क्रिमिनोलॉजी (अपराध विज्ञान), पेनोलॉजी (दंडविज्ञान) और विक्टिमोलॉजी (पीड़ित विज्ञान) पर कोर्स शुरू किया जा रहे हैं...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jul 02, 2026

Banaras Hindu University

Banaras Hindu University

New Courses In BHU: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में पर्यावरण आधारित प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, हिंदू पर्सनल लॉ, विवाह, उत्तराधिकार क्रिमिनोलॉजी (अपराध विज्ञान), पेनोलॉजी (दंडविज्ञान) और विक्टिमोलॉजी (पीड़ित विज्ञान) पर कोर्स शुरू किया जा रहे हैं। यह सभी स्वयं कोर्स होंगे जो ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। इन सभी कोर्स में आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है। कोर्स को पूरा करने के बाद दो से चार क्रेडिट भी विश्वविद्यालय की तरफ से दिया जाएगा।

जानें कब तक होगा एडमिशन

क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी कोर्स में निशुल्क पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई तय की गई है। वहीं, हिंदू पर्सनल लॉ में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है जबकि आर्कियोलॉजी में पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। अपराध विज्ञान और कानून के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, सोधार्थियों और पेशवारों को उनके करियर में बढ़त देगा। यह 12 सप्ताह का ऑनलाइन कोर्स है। कोर्स इंस्ट्रक्टर बीएचयू के विधि संकाय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार हैं। इस कोर्स की पढ़ाई 27 जुलाई से 12 अक्टूबर तक की जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रवेश के लिए किसी भी क्षेत्र की योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। यह सभी इच्छुक प्रतिभागियों के लिए कोर्स खुला है।

बताया जा रहा है कि 8 सप्ताह के हिंदू पर्सनल लॉ, विवाह, उत्तराधिकार के कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉ अनूप ही बनाए गए हैं। इसकी पढ़ाई 24 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक की जाएगी और इसमें छात्रों को दो क्रेडिट दिए जाएंगे। इस कोर्स में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, पारिवारिक अधिकारों और संपत्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कराया जाएगा।

नोटिफिकेशन जारी

12 सप्ताह के पर्यावरण आधारित प्रागैतिहासिक आर्कियोलॉजी कोर्स की कक्षाएं 27 जुलाई से 12 अक्टूबर तक संचालित की जाएंगी। इसमें आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास, ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान नेट-जेआरएफ, यूपीएससी, यूपीपीएससी अभ्यर्थी इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर वसंता कॉलेज के डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर गार्गी चटर्जी होगी। विश्वविद्यालय की तरफ से इन सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक छात्र और छात्राएं संस्थान की वेबसाइट पर जाकर अपना नामांकन कर सकते हैं।

‘उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, माफ करना पापा’, सुसाइड नोट लिखकर BHU के जूनियर डॉक्टर ने की खुदकुशी

ये भी पढ़ें
Doctor sucide

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 08:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU में क्रिमिनोलॉजी, पर्सनल लॉ और विवाह उत्तराधिकार पर शुरू होंगे नए कोर्स, एडमिशन के लिए अंतिम तिथि घोषित

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

₹2 लाख की बीमा किस्त, मनी बैक का झांसा देकर जमा कराए ₹12.5 लाख, वाराणसी पुलिस ने दिल्ली के 5 साइबर ठग पकड़े

Cyber crime news
वाराणसी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में काशी कनेक्शन, सिक्योरिटी एजेंसी की भूमिका संदिग्ध! चीफ मैनेजर के कहने पर 22 लोग रिक्रूट, 6 अरेस्ट

saints angry over ayodhya ram temple donation controversy demand swift action against culprits
वाराणसी

गाजीपुर में इंडियन ऑयल के टैंकर में लगी आग,10 हजार लीटर भरा था तेल, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Fire in oil tanker
वाराणसी

वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण: करिमुल्ला बेग मस्जिद पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई, मस्जिद प्रबंधन ने खुद चलाया हथौड़ा

Varamasi dalmandi project
वाराणसी

‘राम मंदिर में जो चोरी करेगा, अखिलेश का धनुष उसे धराशाई करेगा’, काशी में शुरू हुआ सपा का पोस्टर वार

Poster war on ram mandir
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.