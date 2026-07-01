गाजीपुर में इंडियन ऑयल के टैंकर में लगी आग,10 हजार लीटर भरा था तेल, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

बताया जा रहा है कि चंदौली स्थित अलीनगर डिपो से करीब 10 हजार लीटर पेट्रोल लेकर टैंकर आजमगढ़ की तरफ जा रहा था। इसी दौरान खानपुर थाना क्षेत्र में पुनौनी गांव के पास पहुंचते ही टैंकर के केबिन में आग लग गई। जब तक ड्राइवर और खलासी कुछ समझ पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। टैंकर के चालक सकलडीहा के रहने वाले अजीत कुमार ने बताया कि वह और उनके खलासी सुनील कुमार ने तत्काल पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ज्यादा भड़क चुकी थी, इसलिए सारी कोशिश बेकार गई।