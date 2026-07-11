‘सपा के लोग रंगे सियार, उनके शासन में राम भक्तों पर चली थी गोलियां’, वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जमकर बोला हमला

उप-मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी और सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों के लोग जो राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसे बारे में कोई सवाल पूछेगा या मदरसों की फंडिंग के बारे में कोई बोलना चाहेगा। मस्जिद और मदरसों के बारे में सवाल पूछने की हिम्मत ना तो सपा में है ना ही कांग्रेस में और ना ही किसी अन्य पार्टी में। बृजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि केवल और केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए सनातन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं।