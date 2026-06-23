IRCTC की बड़ी घोषणा: सितंबर 2026 से शुरू होगी 9 दिनों की काशी तीर्थ यात्रा, जानें डिटेल

IRCTC Kashi Pilgrimage Tour: भारतीय रेलवे ने 'काशी तीर्थ यात्रा' के नाम से पर्यटन ट्रेन टूर की घोषणा की है। विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन टूर के अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन दक्षिण रेलवे (Southern Railway) की तरफ से संचालित की जा रही है। इस ट्रेन की यात्रा 8 रात और 9 दिन की होगी। ये ट्रेन यात्रा बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, गया आदि स्थलों में स्थित धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी।